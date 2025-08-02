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Savunma

Heyecanlandıran KIZILELMA açıklaması! Dikkat çeken F-16 detayı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın seri üretime başladığını açıkladı. Öte yandan Bayraktar, bir adet F-16 savaş uçağı maliyetiyle 20 adet KIZILELMA üretildiğine dikkat çekti.

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 08:52 - Güncelleme:
Heyecanlandıran KIZILELMA açıklaması! Dikkat çeken F-16 detayı
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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

"KIZILELMA ÜRETİM BANDINDA"

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretime başladığı ve seneye envantere gireceği müjdesini veren Selçuk Bayraktar, aktif olarak 6'ncı KIZILELMA'nın üretim bandında olduğunu duyurdu.

'SENEYE ENVANTERDE OLACAK'

Bayraktar, "Vizyonumuz tam bağımsız savunma sanayii. Önemli olan makinalardan çok, donanımlı nesil. Türkiye'de motor teknolojisi artık var. Motorun katma değeri çok düşük, biz esas yazılıma önem veriyoruz. Mesela ASELSAN'ın yaptığı radarın katma değeri çok daha yüksek. Kızılelma hem milli hem de en ileri teknoloji. Bu yıl itibarıyla seri üretime geçildi. Şu anda 6'ncı KIZILELMA üretim bandında. Seneye envanterde olacak." dedi.

Bayraktar, "Tabi bir yandan üretiyoruz bir yandan geliştiriyoruz. Bütün sistemlerini biz yaptık. O kadar kompleks bir makine ki. Uçuş bilgisayarından, güç sistemlerinden her tarafı çok daha karmaşık bir uçak. Bayraktar AKINCI SİHA'dan neredeyse 10 kat daha karmaşık bir uçak." ifadelerini kullandı.

"BİR ADET F-16 MALİYETİNE, 20 ADET KIZILELMA"

Bayraktar, ABD'nin çok sayıda ülke tarafından satın alınan ve on yıllardır en güvenilir savaş uçaklarından olan F-16 savaş uçaklarının bir adetinin maliyetine 20 adet KIZILELMA üretildiğini söyledi.

Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 savaş uçaklarının üretim maliyetinin 60-70 milyon dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor.

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