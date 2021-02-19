Hezimet sonrası Türkiye'nin teknolojisini kopyalama kararı aldılar!

19 Şubat 2021 Cuma 08:17 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 08:25

Türk SİHA'larıyla donatılmış Azerbaycan'ın savaşı havada kazanmasını takip eden Ermenistan'a ilişkin, The Defense Post (DF) yeni bir bilgi paylaştı. 12 Şubat tarihli ve 'Ermenistan yapımı kamikaze drone'larının testleri devam ediyor' başlıklı haberde, Ermenistan Yüksek Teknoloji Bakanlığı'nın çok sayıda kamikaze ve suikast SİHA'sının üretimine başlayacağı açıklandı.

KAÇ TANE OLACAK BELİRSİZ

Ermenistan'ın ne kadar kamikaze ve suikast SİHA'sı üreteceğini belirtmediğinin altı çizilen haberde, yeni kamikaze SİHA'larının muharebe testlerine sokulacağı ve ardından da kitlesel olarak üretimine geçileceği belirtildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Haberde kararın gerekçesi için şu ifadeler kullanıldı: "Ermenistan için bu çok önemli bir karar nitekim Kafkas ülkesi geçtiğimiz yıl Dağlık Karabağ savaşında Türkiye yapımı SİHA'ları kullanan Azeri ordusuna yenilmişti. Bu SİHA'lar savaşın sonucunu belirlemede önemli bir faktördü." Yazıda, Ermenistan'ın bu SİHA'ların mühimmatını yıl sonuna kadar yerli üretimle temin etme amacıyla çalıştığı belirtildi.

Yazıda öncelikli üretim alanları olarak ayrıca top, havan topu ve bomba atarların belirlendiği de ifade edildi.