Hiç duymadığınız çılgın Sovyet tankı: IT-1 Dragon

star.com.tr 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:17 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:17

Sovyet IT-1 Dragon tankı... Tanksavar Güdümlü Füzelerin (ATGM'ler) yeteneklerinin ve sınırlamalarının henüz tam olarak ortaya çıkmadığı bir zamanda geliştirilen IT-1, birincil silahı olarak ATGM'leri kullanmak için tasarlanmış bir tanktı.



Hizmette nispeten başarısız olsa da, IT-1'in geliştirilmesi, Sovyetlerin neden takip eden tanklarda ATGM'leri benimsediğini anlamak için kritik bir öneme sahip.

IT-1 Dragon'un hikayesi, 1950'lerde Ağır Makine İnşaatı Bakanı olan Vyacheslav Malyshev'in (fiilen Sovyet tank endüstrisinin direktörü), Ocak 1956'da Sovyet tank tasarımcılarıyla bir toplantı yapması ile başlar.

The National İnteret'te yer alan bilgilere göre Malyshev, toplantıda ATGM'leri tankların mevcut tasarımına dahil etmek için çalışıp çalışmadıklarını sordu. Bazı tasarımcılar tartışsa da, somut bir adım atılmadı. Bu toplantıdan sonra geliştiriciler, ATGM silahlı bir tank geliştirmek için planlama ve gruplama yapmaya başladı.

1950'ler boyunca, birden çok ATGM sistemi geliştirildi (özellikle 3M6 Shmel ve 3M11 Fleyta). Ancak bunlar, cip gibi hafif araçlara monte edildi ve tank kullanımı için pek uygun değillerdi.

1957'nin başlarında, savunma alanında hafif platformlar da etkili olduğu için, ATGM silahlı bir tankın hem hücum hem de savunma savaşında etkili olması gerektiği sonucuna varıldı. Bu da, tankın füzeyi yönlendirmek için sabit bir görüşe sahip olması gerektiği anlamına geliyordu.

Otomatik radar veya kızılötesi kılavuzyun yanı sıra, 9K11 Malyutka gibi tamamen manuel kılavuzluk düşünüldü. Ancak, birincisinin teknik olarak yeterince olgun olmadığı, ikincisinin çok zor olduğu düşünülüyordu.

Dengeli bir nişangahın geliştirilmesi biraz zaman aldı, ancak aşılamaz bir zorluk değildi.

İLK DOĞAN TANK: OBJEKT 150

1957'nin sonlarına doğru, ilk tanksavar füzeli tankın tasarımı tamamlandı ve Object 150 adı verildi.

Bu tank, T-55 şasisi temelinde geliştirilmişti, taret (makine bölümü kule) önemli ölçüde aşağı çekilerek, uzatılabilen veya geri çekilebilen bir fırlatıcı sistemi kuruldu.

Yakın mesafeden piyade karşıtı savunma için tek bir makineli tüfek tutuldu. Taretin içine on iki ATGM sığıyordu.

Bununla birlikte, Object 150'nin T-55 şasisi üzerindeki testleri iyi geçmedi ve proje geliştirme aşamasına geri döndü.

1962'de tasarım T-62 şasisine taşındı. Testler 1960'larda devam etti. İlginç bir şekilde, Object 150, ateşleme denemelerinde T-64'ün öncülü olan Object 432 ile karşılaştırıldı. Object 150'nin, güdümlü mühimmatının daha yüksek isabet olasılığı nedeniyle, daha uzun menzillerde hedefleri vurabileceği ve depolanan mühimmatıyla daha fazla tankı imha edebileceği hesaplandı.

Object 150'nin denemeleri 1968'de tamamlandı ve araç IT-1 tank avcısı olarak hizmete alındı. ATGM'leri 3.3 km'ye kadar ateşleyebilirdi, ancak minimum menzili 300 m idi.

Ancak, ateşlediği ATGM'ler oldukça zayıftı ve hızda da istenilen performansa ulaşılmadı. Bununla birlikte, minimum menzil ile birleştirilmiş bir topun olmaması, Object 150'nin diğer tanklarla birlikte kullanılamayacağı anlamına geliyordu.

Seri üretim çalışması sırasında yalnızca 220 IT-1 üretildi ve araçlar 1972 ile 1973 yılları arasında hizmetten çekildi.

Rusya'nın bir sonraki denemeleri, silahla fırlatılan ATGM'lerin gelişmesiyle rafa kaldırıldı.

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