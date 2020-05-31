Hindistan - Çin gerilimi! Uzmanlar yüksek irtifa cephaneliği işaret etti

star.com.tr 31 Mayıs 2020 Pazar 17:42 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 17:43

Geçtiğimiz haftalarda Çin ve Hindistan sınır askerleri arasında yaşanan sürtüşmelerle başlayan gerilim, devam ediyor.

3 bin 488 kilometreyle dünyanın en uzun sorunlu sınırını paylaşan iki ülke, 1962’de şiddetli bir savaş vermişti. Aradan geçen uzun yıllara rağmen, 2017’de meydana gelen Doklam Krizine kadar ciddi bir gerilim söz konusu olmadı.

Hindistan ve Çin sınır devriyeleri arasında meydana gelen küçük çaplı sürtüşmeler, geçtiğimiz haftalarda yeniden gerilime dönüştü.

5-6 Mayıs’ta tartışmalı Ladakh bölgesindeki Pangong Tso gölü yakınlarında, 9 Mayıs’ta ise Sikkim-Tibet sınırındaki Naku La bölgesinde iki ülkenin askerleri taş ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Çinli analistlere göre, 2017'deki Doklam Krizinden sonra, Çin ordusu, olası tehditlere karşı Hindistan sınırında geniş çaplı çatışmalarda avantaj sağlamak için Type 15 tankları, Z-20 helikopteri ve GJ-2 İHA'larıyla cephaneliğini genişletti.

ÇİNLİ UZMANLARA GÖRE BU SİLAHLAR AVANYAJ SAĞLAYACAK

Çin'in Type 15 tankı, geçtiğimiz yıl 1 Ekim'de Ulusal Gün askeri geçit töreninde ilk kez sahneye çıktı.

Global Times'a konuşan Çinli uzmanlar, güçlü bir motora sahip hafif muharebe tankı, daha ağır tanklar için zor olan plato bölgelerinde etkili bir şekilde ilerleyebiliyor ve gelişmiş ateş kontrol sistemleri ile 105 milimetre kalibrelik zırh delici ana silahıyla oldukça etkili.

Geçit töreninde Çin'in en gelişmiş araca monteli obüs PCL-181 de gösterildi.

Uzmanlara göre, 25 tonluk silah PCL-181, 40 tonluk kendinden tahrikli obüsten daha hafif, daha hızlı dayanıklı. Otomatik kalibrasyon ve yarı otomatik yeniden yükleme ile bir düğmeye basarak dijital olarak mühimmatı atışa hazır hale getiriyor.

Söz konusu tank ve obüs, Çin Merkezi Televizyonunun ocak ayında yayınladığı bir habere göre, Güneybatı Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin yüksek rakımlı plato bölgesinde konuşlandırıldı.

Geçit töreninde çıkış yapan bir başka yeni silah, 8x8 tekerlekli, hareketli şasi kullanan dört 370 milimetre roket ateşleme kabiliyetine sahip çoklu roketatar sistemi.

Uzmanlara göre havada da yüksek irtifa silahlar avantaj sağlayacak. Z-20 helikopteri, Z-8G büyük nakliye helikopteri, GJ-1 ve GJ-2 İHA'lar zorlu coğrafi koşullara sahip Hindistan sınırında kullanılabilir.

Çinli analistler, bu özel olarak tasarlanmış silahların Çin ordusunun yüksek irtifa bölgelerindeki savaş yeteneklerini artırdığını ve ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha iyi korumasını sağlayacağını söyledi.

ÇİN AYRICA 5 BİN ASKER GÖNDERMİŞTİ

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Çin son zamanlarda Hindistan sınır bölgesine 5 bin asker daha gönderdi ve iki ülkenin diplomatları barışçıl bir çözümle ilgili görüşmelere başladılar.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guçiang Cuma günü düzenlenen bir basın toplantısında, Çin sınır savunma birliklerinin sınır bölgelerinde barışı ve istikrarı korumaya adanmış olduğunu ve Çin-Hindistan sınırındaki genel durumun istikrarlı ve kontrol altında olduğunu söyledi.

star.com.tr