Hindistan'da SİPER alarmı! Türkiye'nin imzası ses getirdi

Hindistan merkezli The Week Dergisi, Türkiye'nin Bangladeş ile yaptığı SİPER hava savunma sistemi anlaşmasını konu alan bir analiz yayımladı. Analizde Türkiye'nin Bangladeş'le yaptığı silah anlaşmasının Hindistan için "istenmeyen" bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

HİNDİSTAN'DA SİPER KORKUSU

Türkiye'nin Bangladeş ile yaptığı anlaşmayı "çığır açıcı" olarak nitelendiren Hint basını, analistle dayandırdığı haberinde, "Türkiye'nin Bangladeş'e SİPER uzun menzilli hava savunma sistemi satacağı çığır açıcı savunma anlaşmasının Hindistan için stratejik bir baş ağrısı olacağını iddia ediliyor" ifadelerine yer verdi.

İHA'LAR İÇİN ORTAK ÜRETİM İDDİASI

Anlaşmanın detaylarına değinen Hint basını, Bangladeş'in Türkiye'den SİPER satın almanın yanı sıra Türk muharebe insansız hava araçlarının ortak üretimini üstleneceğini öne sürdü.

Bangladeş'in Türkiye ile imzaladığı anlamayla yakın komşuları Çin ve Hindistan'dan uzaklaştığını ifade edildi. Ayrıca Türkiye'nin anlaşma ile gücünü gösterdiği belirtildi.

"HİNDİSTAN İÇİN YENİ BAŞ AĞRISI"

Analizde, Dakka'daki Daffodil Uluslararası Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi ve Bangladeşli Analist Md. Obaidullah'ın Türkiye'nin anlaşmayı imzalama kararının Hindistan için "yeni ve istenmeyen bir stratejik baş ağrısı" olduğunu söylediği aktarıldı.

Obaidullah'ın Asia Times'da yayınlanan bir makalesine yer verilen analizde, Bangladeş'in silah anlaşmasını yapmasının nedenin Myanmar'da süren iç savaşın sınır ötesine sıçraması olduğu savunuldu.

BANGLADEŞ'İN ORDU ENVANTERİNE TÜRK İMZASI

Türkiye'nin söz konusu anlaşmayı "Hindistan'ı köşeye sıkıştıracak" bir hamle olarak nitelendirmesini yakın markaja alan Hint basını, "Bangladeş'in daha önce envanterine Bayraktar TB2 SİHA'lar, TRG-300 füze sistemleri, COBRA-II zırhlı araçlar ve BORAN obüsleri gibi Türk savunma ürünlerini kattığını duyurdu." dedi.

Analizin son kısmında ise Türk basınında çıkan haberler yer verildi. Haberlerde, Türkiye'nin hava kalkanı inşa ettiğine ilişkin ifadelere dikkat çekildi.

HİNDİSTAN'DA BÜYÜK TEHDİT ALARMI

Söz konusu durumu yakın takibe alan ABD merkezli Açık Kaynaklı İstihbarat (OSINT) ağı Ironclad ise "Türkiye'nin Bangladeş'e SİPER Hava Savunma Sistemi satışını onaylamasıyla Hindistan'da büyük tehdit alarmı oluştu." yorumunda bulundu.

