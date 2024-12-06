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Savunma

Hindistan'da ''TB2'' alarmı! Bangladeş sınırına odaklandılar

Bangladeş'in satın aldığı Bayraktar TB2 İHA'ları sınıra konuşlandırdığını iddia eden Hint basını, Hindistan'ın alarma geçtiğini duyurdu.

Star Gazetesi6 Aralık 2024 Cuma 12:09 - Güncelleme:
Hindistan'da ''TB2'' alarmı! Bangladeş sınırına odaklandılar
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Bangladeş ordusunun bu yılın başında envanterine kattığı "Bayraktar TB2 İHA"ların sınıra konuşlandırılması Hindistan'ı panikletti.

HİNDİSTAN'DA "TB2" ALARMI! BANGLADEŞ SINIRINA ODAKLANDILAR

Hindistan'ın alarma geçtiğini duyuran Hint basını, "Kaynaklar, Bangladeş ordusunun Hindistan sınırına yakın bir yerde Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının (İHA) konuşlandırılmasına ilişkin raporları doğruladığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaleti yakınlarına konuşlandırıldığı iddia edilen TB2'lere karşı Bangladeş sınırındaki gözetimi yoğunlaştırdığı kaydedildi.

TB2'lerin Bangladeş'in 67. Ordusu tarafından istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için kullanıldığı belirtilen haberde, "Bangladeş konuşlandırmanın savunma amaçlı olduğunu iddia etse de, Hindistan bu tür gelişmiş insansız hava araçlarının hassas bir bölgeye yerleştirilmesinin stratejik önemini göz ardı etmedi" ifadeleri yer aldı.

Adı açıklanmayan kıdemli bir istihbarat görevlisinin "Hindistan sınırlarına yakın gelişmiş İHA konuşlandırılması daha fazla dikkat gerektiriyor" açıklaması haberde yer verildi.

BAYRAKTAR İHA'LARI VE STRATEJİK ETKİLERİ

Bayraktar TB2 İHA'ların Bangladeş'in gözetleme ve operasyonları yürütme yeteneğini artırdığındam bahsedildi.

Sipariş edilen 12 TB2'den 6'sının operasyonel hale getirildiği vurgulandı.

Hindistan'ın Bangladeş cevap olarak sınıra Heron TP İHA'ları konuşlandırmayı değerlendirdiği ifade edildi.

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