Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'nın 7 Mart'ta başarıyla geçtiği test Hindistan'da gündem oldu. KIZILELMA'yi yakın takibe alan Hindistan basını India Today, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladığına dikkati çekti.

TÜRK İHA'LARI HİNDİSTAN'I ALARMA GEÇİRDİ

"Türk İHA devi gelişmiş test uçuşunu onayladı: Hindistan için stratejik çıkarımlar" başlığıyla bir haber yayımlayan Hint basını, Hindistan'ın komşuları Bangladeş ve Pakistan'ın daha fazla Bayraktar İHA konuşlandırmasıyla alarma geçtiğini yazdı.

Baykar'ın Avrupa pazarına girmeyi hedefleyerek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği aktarılan haberde, "Bayraktar İHA'larıyla tanınan Türk İHA devi Baykar, ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ile hazır. Ukrayna'nın Rusya ve Azerbaycan ile devam eden savaşta yoğun olarak kullandığı Bayraktar TB2 İHA'ları, Bangladeş ve Pakistan tarafından Hindistan sınırları boyunca konuşlandırıldı." ifadelerine yer verildi.

KIZILELMA'nın test takvimine uygun olarak çeşitli testlerden geçtiğini hatırlatan Hint basını haberinin devamında söz konusu bu gelişmelere ilişkin Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA ithal eden Bangladeş ve Pakistan'ın gelişmiş İHA konuşlandırmasının Hindistan için önemli olduğu aktarıldı.

Hint güvenlik güçlerinin tutumuna değinilen haberde, "Komşu ülkelerin gelişmiş İHA konuşlandırmalarına bakıldığında, Hint güvenlik güçleri yüksek alarmdadır. Türkiye'nin geliştirdiği İHA'lardaki teknolojik ilerlemeler ve Pakistan ve Bangladeş ile olan bağları, Hindistan'ın gelecekteki İHA filosunu hazırlamasında önemli bir etken olarak değerlendiriliyor." Şeklinde ifadeler kullanıldı.

Baykar'ın KIZILELMA'nın geliştirilmesi sırasında ilk prototiplerden edinilen deneyime dayanarak, üretim prototipinde önemli değişiklikler yaptığına atıfta bulunulan haberde, uçağın aviyonik mimarisinde yapılan iyileştirmeler olduğu belirtildi. KIZILELMA'nın art yakıcıyla başarılı bir şekilde entegre edilmiş alternatif bir motorla uçtuğunu yazan Hint basını, Güçlü yeni motoruyla uçağın ses hızına yaklaşması ve aerodinamik iyileştirmelerle yüksek hızlarda daha iyi manevralar yapmasının beklendiğini bildirdi.

"EN ZORLU GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLECEK"

Haberde ayrıca şu ifadeler kullanıldı;

"Yüksek durumsal farkındalık için AESA radarıyla donatılan KIZILELMA, en zorlu görevleri yerine getirebilecek. KIZILELMA, Bayraktar AKINCI ile gerçekleştirdiği uçuş formasyonunun yanı sıra, 1 Mayıs 2023'te İstanbul üzerinde F-16 savaş uçağı SOLOTÜRK ve F-5 uçaklarından oluşan bir gösteri ekibi olan Türk Yıldızları ile filo formasyon uçuşuna katıldı. Bu uçuş konseptleri, hava muharebesinin geleceği açısından önem taşıyor.

Kizilelma insansız savaş uçağı, yapay zeka altyapısıyla desteklenerek uçak gemilerinde veya LHD'lerde otonom kalkış ve iniş, istasyon kontrollü görevler ve otonom hava muharebesi gibi gelişmiş otonom yetenekler sağlıyor. Gizli tasarımı, düşük radar kesiti ve çeşitli silah portföyü sunan Kizilelma, gelecekteki uçak gemisi tabanlı operasyonlar için oldukça umut vadeden bir varlık olarak ortaya çıkıyor."

Söz konusu tüm bu teknolojileri Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiğini hatırlatan Hint basını, Baykar'ın 2023 yılında 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin tüm sektörlerinde en çok ihracat yapan ilk 10 şirket arasına girdiği ifade edildi.

"BAYKAR'IN İHA'LARINA AVRUPA PAZARININ KAPILARI AÇILABİLİR"

Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı olan Baykar'ın 2024 yılında da küresel başarısını sürdürerek gelirinin yüzde 90'ını ihracattan elde ettiğini ve 1,8 milyar dolar daha ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken Hint basını, Baykar'ın Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 11 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladığını aktardı.

Hint basını haberinin son kısmında ise, "Baykar, bu hafta başında Leonardo ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, şirketin insansız hava araçlarına Avrupa pazarının kapılarını açabilir." dedi.

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KIZILELMA bir testi daha geçti