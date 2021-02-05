Hindistan'dan, AESA radarına sahip Jaguar Darin III hamlesi

star.com.tr 05 Şubat 2021 Cuma 20:46 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 20:46

Hindistan merkezli bir havacılık ve savunma şirketi Hindustan Aeronautics Limited (HAL), ELTA Systems kaynaklı Aktif Elektronik Taramalı Radarın üretim versiyonuna sahip bir Jaguar Darin III savaş uçağını uçuracak. Platforma yerleşik olacak radarı HAL entegre edecek.

HAL yetkililerinin Aero India 2021'de yaptığı açıklamada, bir sonraki aşamanın tamamen devreden çıkarılmış duruma getirilmiş yerel olarak monte edilmiş bir radar olacağı ve ardından Hindistan'da yapılan radarın ham madde aşamasını oluşturacağı bildirildi.

HAL'ın aviyonik departmanı, Jaguar DARIN III UPG uçağına takılmak üzere birincil AESA Radar için izin aldı. Bu radar, Hindistan'da herhangi bir platforma takılan ilk üretim AESA radarı olacak.

Radar, havadan havaya, havadan karaya ve havadan satıha operasyon modları ve silah konuşlandırması için çoklu görev yeteneklerini destekleyen eş zamanlı çalışma modları sağlamaktadır.

ELTA ELM-2052 adlı radarın aynı zamanda toplam Tejas Mk1A savaş uçağı için de tercih edilebileceği düşünülüyor.

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