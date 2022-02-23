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Savunma

Hindistan'dan SİHA kararı! Pentagon'a bildirildi

Hindistan, ABD'den Predator tipi silahlı insansız hava aracı satın alma planını askıya aldığını Pentagon'a bildirdi.

AA23 Şubat 2022 Çarşamba 17:23 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:32
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Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan ordusu ABD silah şirketi General Atomics'ten alacağı 3 milyar dolarlık Predator tipi silahlı insansız hava aracı satın alma planını, yerli kalkınma ve üretime odaklanma amacıyla dondurdu.

Ordunun kararı Pentagon'a bildirildi.

Yeni Delhi yönetimi 9 Şubat'ta insansız hava araçlarının ithalini yasaklamış, ancak savunma ve güvenlik amaçlı silahlı insansız hava araçları bu yasaktan muaf tutulmuştu.

Hindistan ordusu, donanma, hava ve kara kuvvetlerinin her birine 10'ar tane tahsis edilecek şekilde 30 Predator almayı planlıyordu.

Daha önce 2 gözetleme Predator'u satın alan Hindistan donanması, bu araçları Çin ve Pakistan ile olan deniz ve kara sınırlarında kullanıyordu.

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