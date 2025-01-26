Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müttefikler arasında mevcut denizde dayanışma ruhu ile işbirliği ve birlikte çalışabilirlik yeteneğini idame ettirmek ve geliştirmek amacıyla TCG Gökova fırkateyni, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi akaryakıt gemisi ve İspanya fırkateyni ESPS Santa Maria'nın katılımıyla fiili eğitimler gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, eğitimlere ilişkin görüntülere de yer verildi.
�� Hint Okyanusu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2025
Müttefikler arasında mevcut denizde dayanışma ruhu ile iş birliği ve birlikte çalışabilirlik yeteneğini idame ettirmek ve geliştirmek amacıyla ���� TCG GÖKOVA fırkateyni, ���� TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ akaryakıt gemisi ve İspanya fırkateyni ���� ESPS SANTA MARIA'nın... pic.twitter.com/M1sH9tb825