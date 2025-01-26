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Savunma

Hint Okyanusu'nda iş birliği ve dayanışma vurgusu: Türk ve İspanyol fırkateyni aynı sularda

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve İspanyol gemilerinin katılımıyla Hint Okyanusu'nda gerçekleştirilen fiili eğitimlerin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

AA26 Ocak 2025 Pazar 18:04 - Güncelleme:
Hint Okyanusu'nda iş birliği ve dayanışma vurgusu: Türk ve İspanyol fırkateyni aynı sularda
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müttefikler arasında mevcut denizde dayanışma ruhu ile işbirliği ve birlikte çalışabilirlik yeteneğini idame ettirmek ve geliştirmek amacıyla TCG Gökova fırkateyni, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi akaryakıt gemisi ve İspanya fırkateyni ESPS Santa Maria'nın katılımıyla fiili eğitimler gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimlere ilişkin görüntülere de yer verildi.

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