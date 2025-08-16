İSTANBUL 29°C / 22°C
16 Ağustos 2025 Cumartesi
  Savunma
Savunma

Hint Okyanusu'nun güvenliği Türkiye'den sorulacak: TCG Volkan donanmaya katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Volkan gemisinin Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri envanterine dahil olduğunu açıkladı.

IHA16 Ağustos 2025 Cumartesi 00:25 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savunma sanayisinde iş birliği kapsamında hibe edilen TCG Volkan gemisinin Maldivler'e intikali 1 Temmuz 2025'te başladı, 7 Ağustos 2025'te başarıyla tamamlandı. 10 Ağustos 2025 tarihinde Male Limanı'na aborda olan TCG Volkan'da Türk bayrağı indirme töreni düzenlendi. Törende Maldivler'e akredite yeni Delhi Askeri Ataşemiz ile Maldivler Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İş Birliği ve Tedarik Genel Müdürü yer aldı.

TCG Volkan'ın Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri (MNDF) envanterine resmi olarak dâhil olduğu hizmete giriş töreni, 15 Ağustos 2025 tarihinde Maldivler Cumhurbaşkanı, üst düzey devlet yetkilileri ile Kolombo Büyükelçimiz Semih Lütfü Turgut ve Donanma Komutanımız Oramiral Kadir Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

