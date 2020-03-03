HİSAR-A füzesinin özellikleri nedir? HİSAR-A füzesi menzili ne kadar? HİSAR hava savunma sistemi nedir?

star.com.tr 03 Mart 2020 Salı 12:22 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:22

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir katıldığı bir televizyon programında, hava savunma sistemi HİSAR'ın bir haftaya Bahar Kalkanı Harekatı'nda yerini alacağını açıklamasının ardından vatandaşlar, HİSAR savunma sistemi nedir?, HİSAR-A füzesinin özellikleri nedir? HİSAR-A füzesi menzili ne kadar? sorularının cevaplarını araştırmaya başladılar. İşte, HİSAR A, HİSAR O hava savunma sistemlerinin özellikleri ve detaylar...

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu. Demir, "Yerli hava savunma sistemi HİSAR Bahar Kalkanı Harekatı'nda yerini alacak. HİSAR hava savunma sistemi 1 haftaya sahada olacak." dedi.

İsmail Demir konuşmasına şöyle devam etti:

Hava savunma katmanlı bir sistem. Korkut sistemimiz devrede, şu anda sahada. O parçacıklı mühimmat atan ve biraz yakın hava savunması yapan. Ama büyük bir müjde olarak şunu söyleyebiliriz. Hisar A ve O sistemlerimiz inşallah sahada olacaklar. Bu operasyon sırasında inşallah bu hava savunma sistemimizin sahaya kurulduğunu önümüzdeki bir hafta içinde sahada görmek de başka bir müjde olacak. Bu da hava savunmamıza başka bir boyut ekleyecek. Onun için bu anlamda çaba gösteren ROKETSAN ve ASELSAN'a teşekkür ediyoruz. Sahada bu ürünlerimiz gücümüze güç katacak.

HİSAR hava savunma sistemi özellikleri

HİSAR ailesinin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, 15 kilometre menzile ve 5 kilometre irtifaya sahip. Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek HİSAR-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS), Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

Hedef tespit, teşhis ve takip özellikleri bulunan HİSAR-A ayrıca, dost düşman tanıma sistemi (IFF), çoklu angajman ve ardışık ateşleme, takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol, üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme, gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme, konumlama ve yön bulma sistemi, zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma, balistik koruma özelliklerine de sahip.

Mart 2019'da, HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağlanmıştı.

HİSAR-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta, füzenin ilk hedefe yönlenmesi, radar bilgisiyle ara safha güdüm, arayıcı başlıkla hedef tespiti, takibi ve hedefe ulaşma yeteneklerinde başarı sağlanmıştı. Akabinde yapılan angajman değişikliğiyle füze havadaki ikinci hedefe yönlendirilerek aynı başarı tekrar edilmişti.

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A'nın seri üretime geçeceğini açıkladı.

HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hareket halindeki birliklerin ve kritik bölge/noktaların nokta ve bölge hava savunması kapsamında tehdidin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getirmek amacıyla ASELSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSFS) geliştirilmektedir.

HİSAR-A Projesi kapsamında; Kundağı Motorlu (K/M) Otonom AİHSFS, Çekili AİHSFS ve her iki konfigürasyondan atılabilen alçak irtifa hava savunma füzesi geliştirilecek, ürün ve üretim hattı kalifikasyonu yapılacaktır.

Kundağı Motorlu (K/M) Otonom AİHSFS, üzerinde barındırdığı 3 boyutlu arama radarı, komuta kontrol ve atış kontrol aracılığıyla tam otonom olarak görevini icra edebilmektedir. Çekili AİHSFS ise komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarının Ateş İdare Cihazı tarafından gerçekleştirileceği bir füze fırlatma sistemidir.

HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi

HİSAR Füzeleri, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile savaş uçaklarına, taarruz helikopterlerine, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı kullanılan hava savunma füzeleridir. HİSAR füzeleri aile bütünlüğü içinde modüler yapıda, farklı platform entegrasyonlarına ve değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır.

Kara Kuvvetleri’nin tabur seviyesindeki birlikleri, Hisar-A (15 km) ve Hisar-O (25 km) sistemini nokta ve bölge hava savunma kapsamında, hava hedeflerinin (Helikopter, Savaş Uçağı, İHA, Seyir füzesi v.b.) orta irtifada etkisiz hale getirilmesi için kullanacak.

HİSAR projeleri kapsamında; radar, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri Aselsan, füze sistemleri ise Roketsan tarafından geliştiriliyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Roketsan arasında devam eden görüşmelerde Kara Kuvvetleri projede özellikle füzelerin menzilinin arttırılması yönünde yeni bir dizi ihtiyaç belirtti. Hisar projesinde yapılacak değişikliklerle ilk teslimatların 2020-2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Füzeler en ön kısımda bulunan kızıl ötesi görüntüleyici arayıcı başlık (pasif sistem) ile hedeflerini görerek güdümleniyor. Füze bu sayede hem otonom hedef vurma kabiliyeti kazanıyor, hem de hedef üzerindeki chaff ve flare gibi yanıltıcı sistemlere karşı tedbirli hale geliyor. Füzeler üzerlerinde bulunan RF veri bağı sayesinde kilitlenme mesafesine kadar hedefinin konum ve hareket bilgilerini yer sisteminden güncelleyerek en yüksek isabet oranına erişiyor.

Her iki füzenin de tek gövde içerisinde 2 adet roket motoru bulunuyor. ikinci (küçük) motor son manevra esnasında füzeye ekstra hız kazandırmak üzere hedefe yakın bölgede otomatik ateşleniyor. İki füzede de aerodinamik kuyruk kontrolünün yanı sıra füzeyi yönlendiren kanatçıklarda bulunuyor. Bu kanatçıklar füzeye emsallerinin çok üstünde manevra kabiliyeti kazandırıyor.

Hisar-O sistemi, otonom görev yapabilmenin yanında Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERRİKS) ile koordinasyonunda görev yapacak ve karşılıklı veri alışverişi gerçekleştirebilecek. Her bir Hisar-O bataryası HERRİKS ile bağlanabilme özelliğine sahip olacak. Bunun yanında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Komuta kontrol sistemleri ile haberleşme yapabilmesi için Link-16 kabiliyeti de bulunacak.

Hisar-O sisteminin ana arama radarı olarak 100 km menzilli Kalkan Radarı seçilmiştir.

Taktik & Teknik Özellikler (HİSAR-O Füzesi)

Taktik & Teknik Özellikler (HİSAR-A Füzesi)

Genel Özellikler

• Hedef tespit, teşhis, takip

• Dost düşman tanıma sistemi (IFF)

• Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

• Takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol

• Üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme

• Gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme

• Konumlama ve yön bulma sistemi

• Zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti Nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma

• Balistik koruma

Teknik Özellikler

• Savaş Uçağı Takip Menzili : > 25 km

• Hedef Önleme Menzili : 15 km

• Atışa Hazır Füze : 4 • Azami Hız : 65km/h

• Dik Meyil Tırmanma : %60

• Yan Meyilde Hareket : %30

