ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'da güvenlik dengeleri yeniden şekillenirken, Körfez ülkeleri savunma alanında alternatif arayışlarını hızlandırdı. İngiltere merkezli Middle East Eye tarafından yayımlanan habere göre, özellikle insansız hava araçlarının savaş sahasındaki etkisinin artması ve ABD merkezli savunma tedariklerinde yaşanan gecikmeler, bölge ülkelerini Türk savunma sanayisine yöneltti. Son olarak ise Körfez ülkelerinin yeni gözdesi Türkiye'nin ürettiği HİSAR hava savunma sistemi oldu.

HİSAR HAVA SAVUNMA FÜZESİ KÖRFEZ'İN YENİ GÖZDESİ

Haberde, İran kaynaklı tehdit algısının yükselmesiyle birlikte Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemlerine yönelik ihtiyaçlarının arttığı belirtildi. Körfez ülkelerinin mevcut güçlü savunma altyapılarına rağmen mühimmat sıkıntısı yaşadığı, İran'a ait uzun menzilli İHA'ların ise bazı radar sistemlerini devre dışı bırakabildiği ifade edildi.

Middle East Eye'a konuşan kaynaklar, Körfez ülkelerinin adeta yeni bir savunma alım yarışına girdiğini aktarırken, geleneksel olarak tarafsız bir çizgide duran Umman'ın bile Türk savunma sistemlerine yoğun ilgi göstermeye başladığını belirtti.

Bu ilginin en net şekilde İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2026 sırasında görüldüğü kaydedildi. Haberde, Körfez ülkeleri ile Irak'tan gelen heyetlerin fuarda Türk savunma şirketlerinin ürünlerine büyük ilgi gösterdiği aktarıldı.

TÜRK SAVUNMA ŞİRKETLERİYLE YENİ ANLAŞMALAR

Öte yandan Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah Al Sabah'ın, ASELSAN, HAVELSAN, Baykar, Otokar ve Yonca Tersanesi gibi Türk savunma şirketlerinden sistem alımını kapsayan hükümetler arası bir protokole imza attığı belirtildi.

Habere göre Kuveyt'in özellikle Baykar üretimi AKINCI TİHA ile HİSAR hava savunma sistemine yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Kuveyt'in daha önce de Bayraktar TB2 satın aldığı hatırlatıldı.

SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'IN ODAĞINDA ANTİ-DRON SİSTEMLERİ

Suudi Arabistan ve Katar'ın ise anti-dron sistemlerine yöneldiği belirtilirken, iki ülkenin ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT 100/25 hava savunma sistemi için anlaşmalar yaptığı kaydedildi. Sistem, 25 milimetrelik akıllı mühimmat kullanarak küçük İHA tehditlerine karşı görev yapıyor.

Haberde ayrıca Suudi Arabistan'ın, SAHA EXPO'da tanıtılan ve küçük araçlara entegre edilebilen lazer güdümlü yeni anti-dron sistemleriyle de yakından ilgilendiği aktarıldı.

IRAK DA HAVA SAVUNMA ALIMINA HAZIRLANIYOR

Irak'ın da benzer şekilde hava savunma sistemleri tedarik sürecinde olduğu belirtilirken, ülkenin yaklaşık 20 sistemlik bir alımı tamamlamak üzere olduğu ifade edildi. Kaynaklar, bu sistemlerin büyük ölçüde "dron avcısı" olarak bilinen KORKUT platformu olabileceğini değerlendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey yetkililerin de fuarı ziyaret ederek Türk savunma sanayi ürünlerini incelediği aktarıldı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL DENKLEMDE KRİTİK AKTÖR"

Middle East Eye, Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yönelmesindeki temel nedenlerden birinin ABD'nin Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerinde yaşadığı teslimat gecikmeleri olduğunu yazdı.

Haberde ayrıca, artan güvenlik kaygılarının Türkiye'yi bölgesel savunma denkleminde giderek daha kritik bir aktör haline getirdiği değerlendirmesine yer verildi.

HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

HİSAR hava savunma sistemi; askeri üsler, limanlar, kritik tesisler ve birliklerin hava tehditlerine karşı korunması amacıyla geliştirilen bir füze ailesi olarak öne çıkıyor. Sistem; savaş uçakları, seyir füzeleri, havadan karaya füze sistemleri ve insansız hava araçlarına karşı kullanılabiliyor.