IHA 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:54 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 13:02

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’in Bahar Kalkanı Harekatı sırasında Hisar-O hava savunma sisteminin Suriye sınırına yerleştirileceğini açıklamasının ardından, sistemin ilk partisi nihayet Suriye sınırına yakın bir noktada konuşlandırıldı.

M5 dergisine açıklamalarda bulunan İsmail Demir, HİSAR-O’nun Suriye’ye konuşlandırıldığını belirterek, “Menzil dolayısıyla HİSAR-O’nun daha etkili olacağı görüşü daha ağır bastığı için Suriye’de kaydırma yapıyoruz. Biz falanca sistemi şuraya koyduk, yarın kim gelirse vururuz demeyelim de herkes harekete geçeceği gün öğrensin.” ifadelerini kullanmıştı.

HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007’den itibaren geliştirilmekte olan Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-O, sabit birlikler ile kritik tesislerin savaş uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, seyir füzeleri ve havadan karaya füzelere karşı hava savunma görevini icra ediyor. Hisar-O, 18 batarya ve maksimum 25 kilometre menzile, 15 kilometre de irtifaya sahip olarak 40 ile 60 kilometreden savaş uçağını tespit edip, 60 hedefi aynı anda takip edebiliyor.