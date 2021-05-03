Hız rekorunu elinde tutan SR-71'den 2 kat daha hızlı olması planlanıyor! İşte SR-72 Darkstar

star.com.tr 03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:23 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:23

The Aviation Geek Club'ın bu ay bildirdiğine göre NASA, uçak için bir tahrik sistemi geliştirmenin fizibilitesini incelemek için, Lockheed Martin ile bir sözleşme imzaladı.



Daha önce, SR-72 "Darkstar"ın, değiştirilmiş bir avcı türbin motorunu, çift modlu bir ramjet ile birleştiren türbin tabanlı bir kombine çevrime odaklanan bir tahrik sistemine sahip olduğu ileri sürülmüştü. Bu aynı zamanda, scramjet olarak da adlandırılıyordu.

Böyle bir motorun, uçağı kalkıştan sonra Mach 6'ya hızlanmasını (rekor kıran SR-71 Blackbird'ün iki katı) hızlandırabileceği belirtiliyor.

Böylesine bir hızla hipersonik istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) uçağı "Darkstar", dünyadaki herhangi bir varış noktasına yaklaşık bir saat içinde ulaşabilir.

Diğer yandan, platform bir bombardıman uçağı gibi kullanılabilir ve uzaya çıkarak dünyanın uzak bölgelerini hedef alabilecek silahlar taşıyabilir.

The National Interest'in makalesine göre, ayrıca uçağın hipersonik füzeleri ateşleyebileceği ve bu özelliğin onu son derece tehlikeli bir uçak haline getirebileceği bildiriliyor.

2013 yılına kadar, SR-72 Darkstar'ın çeşitli yetenekleriyle ilgili tartışmalar medyada dolaştı. Hazır malzemelerle üretme çabası, sıkı bütçe kısıtlamaları döneminde onu uygun fiyatlı hale getiriyor.

Lockheed Martin 2017 yılında, SR-72'nin 2020'li yıllara kadar geliştirme aşamasında olacağını ve 2030 yılına kadar hizmete girebileceğini duyurmuştu. Ancak bir yıl sonra, bu ilerlemenin teknolojik talepler doğrultusunda yavaşladığı belirtilmişti.

Lockheed Başkan Yardımcısı Jack O'Banion, 2018'deki Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nün yıllık SciTech Forumu'ndaki konuşmasında, "Dijital dönüşüm olmasaydı, orada gördüğünüz uçak yapılamazdı. Aslında, beş yıl önce yapılamazdı." ifadelerini kullandı.

O'Banion'un açıklaması bir SR-72 prototipinin veya konseptinin üretildiğini öne sürerken, son zamanlarda platformun prototipinin 2025'e kadar uçmasının planlanmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıldan beri devam eden koronavirüs pandemisi, her alan gibi savunma projelerinde de yavaşlamaya neden oldu. Bu nedenle geçen yıl projede ilerleme olup olmadığı bilinmiyor.

Çeşitli kaynaklar ramjet motorları üzerindeki çalışmaların devam ettiğini öne sürse de, şimdilik SR-72 Darkstar hala yazılım aşamasında olabilir ve gökyüzüne ne zaman çıkacağı belirsizliğini koruyor.

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