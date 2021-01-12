Hollanda ordusundan 24 milyon dolarlık anlaşma

star.com.tr 12 Ocak 2021 Salı 20:35 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 20:35

İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems, Hollanda ordusu için yeni gelişmiş komuta kontrol ve taktik veri işleme yeteneklerinin yanı sıra güvenli görev bilgilerini işlemek ve depolamak için bir sözleşme imzaladı. Yaklaşık 24 milyon dolar değerindeki sözleşme Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından verildi.

Sözleşmenin 30 aylık bir süre içerisinde gerçekleşeceği bildirildi.

Elbit Systems C4I ve Cyber genel müdürü Haim Delmar, "Hollanda ordusunun dijitalleştirme programlarına sürekli katılımından memnunuz. Hollanda'yı Elbit Systems için kilit bir pazar olarak görüyoruz ve Hollanda Savunma Bakanlığı ile ortaklığımızı ve yerel endüstriyel işbirliğimizi sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

Yeni gelişmiş komuta kontrol sistemi MK7, gelişmiş ve daha sağlam komuta ve kontrol (C2), taktik veri işleme yetenekleri, görev bilgilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve depolanması için gelişmiş C2 uygulamalarını kullanmaktadır.

star.com.tr