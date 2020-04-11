Hollanda'ya Excalibur satışı

11 Nisan 2020 Cumartesi 21:27 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 21:27

ABD Savunma Güvenliği İş Birliği Ajansı (DSCA)’ndan edinilen bilgiye göre söz konusu olası satış; 199 adet Excalibur Increment IB M982Al 155mm’lik obüs mühimmatını, teknik yardımı, eğitim faaliyetlerini, destek ekipmanlarını ve diğer ilgili lojistik faaliyetleri içeriyor.

SavunmaSanayiST'te yer alan habere göre, yaklaşık değeri 40 milyon 550 bin ABD Doları olan anlaşma kapsamında tedarik edilecek mühimmatlar, Hollanda Ordusu envanterinde bulunan PzH2000NL Kundağı Motorlu Obüs Sistemleri’nde kullanılacak.

M982 Excalibur

ABD’li Raytheon ve İngiliz BAE Systems firmaları tarafından geliştirilen M982 Excalibur mühimmatı, 40 ila 57 kilometre menzile sahiptir. Azami 20 metre dairesel sapma değeri (CEP) bulunan Excalibur mühimmatı, GPD güdüme sahiptir.

M982 Excalibur; AS-90 SPG, G6, M198, M777, M109A6 ve PzH2000 obüsleri tarafından kullanılabilmektedir.