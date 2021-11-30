Hornet savaş jetleri için yolun sonu!

Star.com.tr 30 Kasım 2021 Salı 20:07 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 20:56

35 yıldan fazla bir süredir Avustralya hava savunmasında önemli rol oynayan F / A-18A ve B Hornet'lerin hikayesi sona eriyor. Ülkede söz konusu Hornet'ler için bir veda töreni düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanı Mel Hupfeld Savunma Bakanı Peter Dutton da katılımıyla Hornet jetleri için son bir uçuş gösterisi yapıldı.

400.000'DEN FAZLA UÇUŞ SAATİ

1985'ten beri "Klasik Hornet" Avustralyalılara hizmet veriyordu. O zamandan beri, çift motorlu avcı uçağında yaklaşık 408.000 uçuş saati biriktirdi ve uzmanlar söz konusu jetlerin çok az arıza yaptığını bildirdi. Yıllardır hizmet veren Hornet, yalnızca dört kez kaza yaptığı bildirildi. Hava kuvvetlerinde söz konuş klasik Hornet'lerin yerini F-35A'lar alacak. Öte yandan hava kuvvetleri şimdiden 44 adet Stealth Fighter'ın da siparişini vermiş durumda.

4 ADET YENİ F-35 SAVAŞ UÇAĞI TESLİM ALINDI

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri, kasım ayı başında yaptğı açıklamada ABD'den 4 yeni F-35A hayalet savaş uçağı teslim aldığını açıklamıştı. Avustralya ordusu, son teslimat ile birlikte 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağına sahip olmuş oldu.

Gelişmiş gizliliği, avcı hızı ve çevikliği, gelişmiş görev sistemleri, tamamen kaynaşmış sensör bilgileri, ağ özellikli operasyonlar ve son teknoloji sürdürülebilirlik ile birleştiren beşinci nesil bir avcı uçağı olarak bilinen F35'lerin ilk çifti, 10 Aralık 2018'de Sidney'in kuzeyindeki RAAF Üssü Williamtown'a ulaşmıştı.

Avustralya Biden'ın iktidara gelmesi sonrası ABD ile daha güçlü ilişkiler kuruyor. Avustralya, Fransız Naval Group ile 2016 yılında imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören, 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 65.5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal ederek ABD ve Birleşik Krallık ile anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmanın iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Fransa'yı önceden bilgilendirdiklerini belirtmişti. Ancak iki ülke arasındaki kriz devam ediyor.

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