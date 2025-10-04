Hürjet alan ülkeden sürpriz! F-35 yerine KAAN'ı seçtiler

Türkiye'den 45 adet Hürjet alan İspanya şimdi de Türkiye'nin Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'ı ile ilgilenmeye başladı. İspanya basını konu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

F-35 YERİNE KAAN ALACAKLAR

İspanya basını, Madrid'in ABD'den F-35 alımını iptal etmesinin ardından Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçaklarına göz diktiğini öne sürdü. Türkiye'nin Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'ın radar tespitini en aza indirecek şekilde tasarlandığını yazan İspanya basını, şık ve köşeli bir tasarıma sahip MMU KAAN'ın İspanya'nın satın alabileceği uçaklar arasında olduğunu belirtti.

F-35'TEN KOPUŞ

İspanya'nın ABD'den F-35 uçağı alımını durdurma kararının Ağustos ayından beri gündemde olduğunu aktaran Madrid basını El Universo, İspanya'nın bu hamlesinin ABD Başkanı Donald Trump'ı üzdüğünü ifade etti. İspanya basının Madrid yönetiminin hangi yeni ülkeyle ortaklık kuracağını öğrenmeye başladığını aktardı.

İspanya'nın ABD'nin F-35 savaş uçağından vazgeçip Türkiye'nin MMU KAAN jetini seçmesine ilişkin kararını El Economista gazetesine dayandıran El Universo, 2030 yılını işaret etti.

KAAN SATIN ALMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

El Economista'nın haberinde ise, "İspanya, 2030 yılından itibaren hizmete girmesi planlanan yeni beşinci nesil KAAN savaş uçaklarını satın almayı düşünüyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin KAAN'ı "F-16'nın yerini alacak bir hava üstünlük savaşçısı" olarak geliştirdiğini aktaran İspanya basını El Universo, Galaxia Militar'ın haberine de atıfta bulundu. Galaxia Militar'ın haberine göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) liderliğindeki KAAN projesi, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı üretebilen seçkin ülkeler grubuna katılma teklifini temsil ediyor.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

KAAN'ın Mach 1.8'lik maksimum hıza ulaşmasının beklendiği belirten Galaxia Militar, uçağın maksimum kalkış ağırlığının (MTOW) 27 bin 860 kg olduğunu belirtti.

KAAN'ın Mart 2023'te hizmete girdiğini ve on bir ay sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini yazan İspanya basını, Türk Hava Kuvvetleri'nin (TSK) 20 adetlik ilk KAAN uçağını 2028 yılında teslim alacağının planlandığını aktardı.

Galaxia Militar, uçağın radar tespitini en aza indirecek şekilde tasarlanmış şık ve köşeli bir tasarıma sahip olduğu da vurguladı.

EUROFİGHTER'LAR GİDECEK, MMU KAAN GELECEK

"Türkiye'den savaş uçağı alımının İspanya açısından anlamı nedir?" sorusunu cevap arayan İspanya basını El Economista da haberinde, "İspanya için bu satın alım, İspanyol Hava Kuvvetleri'nin elindeki mevcut Eurofighter'lara tamamlayıcı bir model görevi görecek. Bu, yeni altıncı nesil uçak FCAS hazır olana kadar zaman kazandıracak." İfadelerinin yer aldığı bir analiz yayımladı.

"Satın alma gerçekleşirse bu, iki ülke arasında bu yıl bilinen ikinci yakınlaşma olacak" diyen Madrid basını, İspanya'nın satın aldığı Hürjet uçaklarının da daha önce bu şekilde değerlendirdiğini ifade etti.

