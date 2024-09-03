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Savunma

Hürjet, Anka ve Gökbey için büyük fırsat kapıda! Sıraya girecekler

Türkiye'nin Hürjet'i, Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda gösteri uçuşu yapacak. Değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ platformlarının tamamı için fuarın iyi bir fırsat olacağını kaydederek, 'Hürjet'in yanı sıra Anka ve Aksungur insansız hava araçlarımız, T129 Atak Hafif Taarruz Helikopterimiz, T625 Gökbey Genel Maksat Helikopterimiz ve milli kaynaklarımızla geliştirdiğimiz birçok ürünümüze ilgi büyük ve önemli iş birliği potansiyeli mevcut.' dedi.

DHA3 Eylül 2024 Salı 14:44 - Güncelleme:
Hürjet, Anka ve Gökbey için büyük fırsat kapıda! Sıraya girecekler
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Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı Hürjet, 3-5 Eylül tarihlerinde Afrika'nın en önemli savunma ve havacılık fuarı olan Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda gösteri uçuşu yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, 3-5 Eylül tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye şehri yakınındaki Uluslararası El Alamein Havaalanı'nda ilk kez düzenlenecek savunma ve havacılık fuarı olan Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda, özgün olarak geliştirdiği teknoloji ve platformları sergileyecek. Mısır Savunma Bakanlığı ve Mısır Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenecek fuar, Afrika ve Orta Doğu'da savunma, uzay ve ticari havacılık sektörünün üst düzey yöneticileri ile hükümet yetkililerini bir araya getirecek. Havacılık tutkunları için uçuş gösterileri düzenlenirken, TUSAŞ kendi platformlarını da Afrika kıtasında tanıtacak. Fuara üst düzey katılım gösterecek olan TUSAŞ, kendi stant alanında milli muharip uçak KAAN'ın, jet eğitim uçağı Hürjet'in, T129 Atak helikopterinin ve Aksungur insansız hava aracının maketlerini sergileyecek.

Sınıfında dünyanın en gelişmiş jet eğitim uçağı olan Hürjet, 3 gün sürecek havacılık fuarında gösteri uçuşları gerçekleştirecek. 5'inci nesil savaş uçaklarına modern pilot eğitimi sağlamak için geliştirilen Hürjet, tandem koltuklu, tek motorlu, üstün performansa, son teknoloji aviyonikleri ve geniş görev konfigürasyonları ile rakiplerinin önünde yer alıyor.

'HEYECANLIYIZ'

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Kendi mühendislerimiz tarafından tasarlanan ve üretilen Hürjet'in sınırlarımızın ötesinde başka bir kıtada uçuş gerçekleştirecek olması ve bayrağımızı taşıması bizleri gururlandırmaktadır. Hürjet uçuş testlerinde 45 bin feet irtifaya yükseldi. Yüksek irtifada hız testlerine başladı. 0.9 mach hızı test etti. Test safhalarını artık birer birer geride bırakıyoruz. Zamanla irtifayı yükseltip hızı artıracağız. İlk uçuşunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren uçağımız 100'ün üzerinde sorti yaptı. Havada kalış süresi ise 120 saatlere geldi. Geleceğin teknolojilerine önderlik yapacak olan Hürjet'i Mısır'da havada göreceğimiz için heyecanlıyız" dedi.

'ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİ MEVCUT'

Demiroğlu, milli olarak geliştirilen TUSAŞ platformlarının tamamı için fuarın iyi bir fırsat olacağını kaydederek, "Hürjet'in yanı sıra Anka ve Aksungur insansız hava araçlarımız, T129 Atak Hafif Taarruz Helikopterimiz, T625 Gökbey Genel Maksat Helikopterimiz ve milli kaynaklarımızla geliştirdiğimiz birçok ürünümüze ilgi büyük ve önemli iş birliği potansiyeli mevcut. Afrika kıtası bizim için ilkleri yaşadığımız bir kıta olma özelliğine sahip. İlk insansız hava aracı ihracatımızı ve ilk sabit kanat ihracatımızı bu kıtaya gerçekleştirdik. Bu yüzden çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

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