Savunma

HÜRJET Avrupa yolcusu! Resmen onayladılar

İspanya basını, ülkelerinin Türkiye'den 45 adet HÜRJET jet eğitim uçağının tedarikini onayladığını yazdı. İspanyol kaynaklar tarafından, Türkiye'den yapılacak HÜRJET tedarikinin tahmini değerinin 3,12 milyar Euro olacağı belirtildi.

HABER MERKEZİ29 Ekim 2025 Çarşamba 14:18 - Güncelleme:
İspanyol basınına göre, İspanya Bakanlar Kurulu, uzun süredir beklenen yeni Entegre Eğitim Sistemi-C (ITS-C) projesine resmen onay verdi.

Proje, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET jet eğitim uçağının İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri için özel olarak uyarlanmış versiyonunu kapsıyor.

İSPANYA, HÜRJET TEDARİKİNİ ONAYLADI

Haberlere göre, 3,12 milyar avro değerindeki sözleşme, başlangıçta öngörülen 1,75 milyar avroluk bütçenin oldukça üzerine çıktı.

İspanyol kaynaklar, bu artışın nedenini projenin kapsamının genişlemesine bağladı. Başlangıçta 24 ila 30 uçak alımı planlanırken, yeni kararla bu sayı 45 uçağa çıkarıldı.

HÜRJET AVRUPA YOLCUSU

Proje yalnızca uçak tedarikini değil, aynı zamanda uçuş simülatörleri, bilgisayar destekli eğitim sistemleri, eğitmen kursları ve ilk lojistik destek gibi unsurları da içeriyor. Böylece, HÜRJET'in etrafında modern bir askeri havacılık eğitim ekosistemi kurulması hedefleniyor.

İspanyol basını, HÜRJET'in ülkenin ihtiyaçlarına göre uyarlanmasının Airbus Defence and Space Spain tarafından yapılacağını ve bu süreçte bazı ekipmanların yerli sanayi tarafından geliştirileceğini aktardı.

HÜRJET'İN AYAK SESLERİ İSPANYA'DA YANKILANACAK

Sözleşmenin, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Kasım 2035'e kadar geçerli olacağı bildirildi.

İspanyol basını, ITS-C programının sadece yeni uçakların tedarikinden ibaret olmadığını, aynı zamanda ülkenin savunma sanayii için teknolojik egemenlik ve uzun vadeli stratejik kapasite anlamına geldiğini vurguladı.

Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'nin geliştirdiği HÜRJET, Avrupa'da önemli bir başarıya daha imza atarak İspanya'nın yeni nesil eğitim uçağı filosunun temelini oluşturacak.

