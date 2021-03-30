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Savunma

HÜRJET hamlesi! TCG Anadolu'ya konuşlandırılabilir

Yerli ve milli savaş uçağı HÜRJET'in kritik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'HÜRJET TCG Anadolu'ya konuşlandırılabilir' ifadesinde bulundu.

30 Mart 2021 Salı 16:09 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 16:09
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında "Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var. TCG Anadolu gemisini bir İHA gemisine çevirmek istiyoruz. Bunun için TB2'yi geliştiriyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Demir, TCG Anadolu'nun envantere girmesiyle birlikte dünyada ilk olacak bir yaklaşımla SİHA konuşlandırılacağını ifade ettikten sonra HÜRJET'in de bu bağlamda ele alındığını ve çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Demir yaptığı açıklamada "Biz İHA'larla başlayalım dedik. HÜRJET'i TUSAŞ'la konuştuk. Onu 'acaba gemiye iniş kalkış yapabilen bir şey yapılabilir mi' konusu çalışılıyor" dedi.

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