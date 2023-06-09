Hürjet, iki pilotlu ilk test uçuşunu gerçekleştirdi

Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı Hürjet, 25 Nisan tarihinden itibaren 10 kez deneme uçuşu gerçekleştirdi. Son iki uçuşunda iniş takımlarını da katlayan Hürjet, bugüne kadar toplam 6 saat 16 dakika havada kalarak uçuş kontrol sistemi, hava veri sistemi, uçak sistem testlerini başarı ile icra etti. Hürjet jet eğitim ve hafif taarruz uçağının son uçuşunda ikinci test pilotu da yer alarak, bu bağlamda ilk uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu. Bundan sonra yoğun test dönemlerinde Hürjet iki pilot ile gökyüzüyle buluşmaya devam edecek.

"HÜRJET UÇMAYA ÇOK ALIŞTI"

Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, "Hürjet uçmaya çok alıştı. Neredeyse her hafta test uçuşları gerçekleştirerek havada önemli veriler topluyor, analizler yapıyoruz. Bugün yine bir ilki gerçekleştirerek ikinci test pilotumuz da Hürjet'te yerini aldı. Yakında seri üretime geçerek TSK'ya vereceğimiz eğitim uçakları ile gelecekte birçok Türk savaş pilotunun yetiştirilmesine önemli katkı sağlamış olacağız" dedi.

Tek motorlu, tandem ve modern aviyonik süite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan Hürjet'te ilk teslimatın 2025 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.