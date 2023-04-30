Hürjet, MMU, Kızılelma şaşkınlığı: 80'li yıllarda gerimizde olan Türkiye bizi geçti

Milli Muharip Uçak (MMU), Kızılelma ve Hürjet'te yeni gelişmeler yaşanırken Yunan basınında yer alan makalede Yunan savunma sanayisinin geldiği içler acısı durum gözler önüne serildi.

"Üzücü ama Türkiye bizi geçti" başlıklı makalede savunma sanayisi konusunda Atina hükümetine ağır eleştiriler yöneltildi.



Hürjet'tin ilk uçuşu yaptığı belirtilen yazıda, "Dünyadaki en kötü şey, ona karşı gösterecek hiçbir şeyimizin olmadığı süpersonik bir uçaktır. Gösterecek hiçbir şeyimiz olmadığı gibi, Türkiye dinamik olarak insansız hava araçları geliştirme ve inşa etme alanına girdi" denildi.

1986 yılından Yunanistan'da Pegasus ve Telamon adında iki İHA'nın geliştirildiği hatırlatılırken yazıda şu ifadeler yer aldı;

HÜRJET, MMU, KIZILELMA ŞAŞKINLIĞI: 80'Lİ YILLARDA GERİMİZDE OLAN TÜRKİYE BİZİ GEÇTİ

80'li yıllarda TUSAŞ'ın faaliyete geçtiği dönemi hatırlıyoruz. Türkiye, Yunan Havacılık Endüstrisinin hızla geliştiği bir dönemde Yunanistan'ın 10 yıl gerisindeydi. İHA kavramı Türkler için bir bilim kurguydu.

Savunma sanayideki tablonun Türkiye'nin lehine değiştiği belirtilen makalede, "O günden bu yana yaşanan gelişmeler tabloyu alt üst etti. Bugün İHA'ları üretiyorlar. Yunanistan savunma sanayisi açısından durgun olarak nitelendirilirken, Türkiye havalandı. Ülke büyük ölçüde kendi kendine yeter hale geldi. Kullandığı silah sistemlerinin çoğunu kendisi üretiyor ve kesinlikle teknik olarak destekleyebiliyor" ifadeleri yer aldı.

Yunanistan'ın stratejik planlamada genel eksikliğine dikkat çekilen yazıda fabrika altyapısının devre dışı bırakılması nedeniyle Yunanistan'ın basit ürünlerde bile uluslararası talebi karşılayamayacak durumda olduğu kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in mühimmat üretimi ve stok artışı sebebiyle Bulgaristan, Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya'da askeri şirketleri ziyaret ettiği belirtilen yazıda, "Borrell Yunanistan'a gelmedi. Haklı olarak. Gelip ne görecek? Yıkılan silah fabrikalarını mı?" denildi.

Avrupa savunma tedarik zincirine vida bile sunacak teknik kabiliyetlerinin olmadığı vurgulanan yazıda, "Maalesef işler tersine döndü. Bugün Yunanistan'ın bir eğitim jeti yapabileceğini düşünmesi "bilimsel bir fantezi". Bu bir felaket" itirafı yer aldı.