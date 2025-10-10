İSTANBUL 21°C / 14°C
10 Ekim 2025 Cuma
  HÜRJET ses üstü başarıyla 300'üncü testini tamamladı
Savunma

HÜRJET ses üstü başarıyla 300'üncü testini tamamladı

Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, 300'üncü test uçuşunu gerçekleştirerek göklerdeki başarısını tescilledi.

AA10 Ekim 2025 Cuma 21:43
HÜRJET ses üstü başarıyla 300'üncü testini tamamladı
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milli havacılığın simge projelerinden biri olan HÜRJET'in 300'üncü test uçuşunu başarıyla tamamladığını belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren ve Türk mühendisliğiyle geliştirilen HÜRJET'in yalnızca bir jet uçağı değil, azmin, kabiliyetin ve stratejik kararlılığın gök vatanla buluşması olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Ses üstü hızlara ulaşan, üç kıtada sergilediği performansla dikkati çeken bu platform, Türkiye'nin havacılık alanındaki iddiasını somutlaştırmaya devam etmektedir. Bu başarıda emeği geçen başta TUSAŞ'ımız olmak üzere, tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, pilotlarımızı ve katkı sunan tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum."

HÜRJET geçen ay sertifikasyon sürecinde önemli bir aşamayı başarıyla tamamlamıştı.

