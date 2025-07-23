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Savunma

HÜRJET'e yeni müşteri kazandıracak anlaşma! TUSAŞ imzaları attı

TUSAŞ, F404 turbofan motorları için GE Aerospace ile önemli bir mutabakat zaptına imza attı. Anlaşma HÜRJET programında yeni müşterilere ulaşılması yolunda önemli bir adım olduğu kaydedildi.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
HÜRJET'e yeni müşteri kazandıracak anlaşma! TUSAŞ imzaları attı
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17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarda TUSAŞ ve GE Aerospace, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'nın geleceğine yönelik masaya oturdu. Taraflar, gerçekleştirilen iyi niyet anlaşmasıyla, F404 turbofan motorlarını ve geleceğe yönelik potansiyel işbirliklerini güçlendirme kararı aldı.

Geleceğe yönelik F404 turbofan motorlarının HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'nda kullanılması ve motorların entegrasyonu için gerekli tedarik faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Yeni prototiplerin gerçekleştireceği uçuş test faaliyetleri kapsamında da işbirliğinin artırılarak GE Aerospace tarafından desteklenmesi hedeflendi. Tüm bu potansiyel işbirliklerine ek olarak F404 motorunun bakım, onarım ve revizyonu kapsamında ilave adımların atılması kararlaştırıldı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ileri teknoloji kapasitesini ön plana çıkarmayı hedefleyen bu işbirliği, HÜRJET'in başarılarını güvence altına alarak küresel anlamda potansiyelini güçlendirmesine imkan tanıyacak.

- "MUTABAKAT ZAPTININ TÜM TARAFLARA BAŞARI GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

Mutabakatla ilgili açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET'in modern aviyonik ve yüksek performans özelliklerinin yanı sıra tek motorlu, çift koltuklu konfigürasyonda mükemmel performans sunduğunu belirtti.

HÜRJET'in modern pilot eğitiminde kritik rol üstlendiğine işaret eden Demiroğlu, "Bu mutabakat zaptının tüm taraflara başarı getireceğine inanıyoruz. HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'mız son dönemde büyük işler başardı. Bugüne kadar 210'un üzerinde uçuşu geride bıraktı. Denizaşırı önemli uçuşlar gerçekleştirerek kabiliyetlerini yurt dışındaki fuarlarda sergiledi. Bu başarılarının neticesinde HÜRJET'in geleceği için İspanyol şirketlerle de önemli anlaşmalara imza atıldı. Bu başarıların artırılması için GE Aerospace ile işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Hedefimiz, havacılık ve savunma endüstrisinde küresel liderliktir." ifadelerini kullandı.

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