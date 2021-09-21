HÜRJET'le ilgili müjde! Tarih verildi: Bu heyecan verici

Hürriyet 21 Eylül 2021 Salı 16:34 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 16:34

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, düzenlenen ve dünyanın en büyük teknoloji festivali olma unvanını kazanan TEKNOFEST 2021 bugün başladı.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin ve üniversitelerin katılım gösterdiği Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlikte konuşan TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan, ilk yerli ve milli eğitim jet uçağı HÜRJET'in yakın zamanda yapımının tamamlanacağının müjdesini verdi.

"HÜRJET'İN ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLDİ"

HÜRJET'in özellikleri ve hangi amaçlarla kullanılacağını açıklayan Prof. Dr. Atilla Doğan, Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ve yakın zamanda kullanım ömrünü tamamlayacak T-38 eğitim uçaklarının yerine HÜRJET'i Hava Kuvvetlerine sunmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Hürriyet'în haberine göre, TUSAŞ olarak 2017 yılında projeyi başlattıklarını belirten Doğan, "Amacımız Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyacağı zamanın öncesinde, böyle bir uçağı Hava Kuvvetlerimize sunabilmek. TUSAŞ'ın öz kaynaklarıyla 2017'de başlattığı bu proje belli aşamaları geride bıraktı. Uçak tasarımında belli aşamaların kaydedilmesi gerekiyor. Ana aşama, "Kavramsal tasarım aşaması" oluyor. Biz bunu 2018 yılında tamamladık. En son geldiğimiz aşama ise "Kritik tasarım aşaması." Bir proje bu son aşamayı da tamamladığında, artık üretime hazır hale gelmiş oluyor. Biz HÜRJET'te kritik tasarım aşamasını bu senenin Şubat ayında tamamlamış olduk. O zamandan itibaren uçağın üretim aşamasını sürdürüyoruz" dedi.

"HÜRJET 2023'DE GÖKLERDE OLACAK"

HÜRJET'in tamamlanmasıyla, Türkiye'nin kendi teknisyenlerin ve mühendislerinin tasarladığı ilk sesten hızlı uçabilen uçağına kavuşacağını müjdeleyen TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan, "HÜRJET tasarım olarak 1.4 Mach dediğimiz sesten yaklaşık yüzde 40 daha hızlı uçabilecek bir tasarım içeriyor. İrtifası ise yaklaşık olarak 40 bin feet. Elbette eğitim konseptinde kullanılan hız ve yükseklik limitleri var." ifadesini kullandı.

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan'nın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

-Artık uçağın parçalarını görmeye başladık. Yavaş yavaş uçağın bir araya geldiğini görüyoruz. Bu hepimiz için heyecan verici. Özellikle uçağı tasarlayan mühendisler için çok heyecan verici. Hedefimiz, HÜRJET'in 18 Mart 2023'de ilk uçuşunu yapması. Bu hedefi tutturabilmek için arkadaşlarımız yoğun bir çaba sarf ediyor. Hem tasarım ekibimiz, hem de üretim ekibimiz bu hedefi tutturabileceğimize inanıyoruz.

- Bu bir öz kaynak projesi. Yönetim kurulundan aldığımız yetki, iki tane prototip uçağının yapılması yönündeydi. Birinci uçağımız 18 Mart 2023'de ilk uçuşunu gerçekleştiriyor olacak. Ana hedefimiz ise 2025'te bu uçağı Hava Kuvvetlerimize teslim edebilir hale getirmek. Amacımız, bu ürünü Hava Kuvvetlerimizin hizmetine sunmak. Ne zaman ihtiyaçları olursa bu uçağı hazır hale getirmek istiyoruz.

- Hava Kuvvetlerimizle uçağı teslim etmek için yaptığımız bir protokol var. Savunma Sanayii Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TUSAŞ'ın oluşturduğu üçlü bir protokolümüz var. Öz kaynaklarla yürüyen bir proje olmasına rağmen, tamamen Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayan bir uçak olması için çalışıyoruz. Bir uçağı tasarlarken nasıl bir uçak olması gerektiğini tanımlayan bir gereksinim seti oluyor. Özellikle, bu gerekesinim setini Hava Kuvvetlerimizle birlikte çalışarak, beraber mutabık kaldığımız gereksinimlere oluşturuyoruz. Uçağı bitirdiğimizde tamamen Hava Kuvvetlerimizin istediği bir uçak haline gelmiş olacak.

"BAŞARILI VE MOTİVE TÜRK GENÇLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

TEKNOFEST 2021'in önemine ilişkin görüşlerini belirten Doğan, "Özellikle gençlerimiz burada ürünlerimizi görüyor. Bu kendi mühendislerimizin, havacılık sektörümüzün çok güzel şekilde gösteriyor. Bizim halen daha başarılı, motive Türk gençlerine ihtiyacımız var. TEKNOFEST bunun için bir fırsat. Türk havacılığının, savunma sanayiinin hangi aşamaya geldiğini gösteriyor." dedi ve sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Buraya gelen genç arkadaşlarımızın savunma sanayiine, havacılık sektörüne yönelmelerini teşvik ediyoruz. Bu projeleri daha da ileri götürebilmek için Türk gençlerine ihtiyacımız var."