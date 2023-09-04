Dünyada örneği sayılı! HÜRKUŞ'un kanatlarına yerleştirilecek

Türkiye'nin önde gelen silah üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, Anadolu Ajansının 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Ankara'da bir dizi ürün ve çözümünü tanıttı.

HÜRKUŞ YENİ MİLLİ SİLAHIYLA BULUŞUYOR

Festivalde, Sarsılmaz -Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ortaklığı ile kurulan TRMEKATRONİK tarafından geliştirilen ve HÜRKUŞ-C uçaklarına entegre edilecek 12,7 milimetre ağır makineli tüfek de sergilendi.

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı ve TRMEKATRONİK Yönetim Kurulu Üyesi Öner Özyılmaz, AA muhabirine, HÜRKUŞ'un C versiyonunun silahlandırılması projesinde TUSAŞ'ın kanat altına bir pod ihtiyacı tanımladığını söyledi.

TRMEKATRONİK olarak Sarsılmaz 'ın12,7 milimetre değiştirilebilir namlulu kara platformu silahının, sabit namlulu, iç parçaları hafifletilmiş, dakikada 1100 mermi atabilen hava türevini oluşturarak pod içerisine gömdüklerini ifade eden Özyılmaz, ortaya boş kovanı, mayonu toplayan, atacağı mühimmatı kendi içinde taşıyan bir pod çıktığını belirtti.

Özyılmaz, "HÜRKUŞ, kanat altında bu silahla yakında uçmaya başlayacak. Uçak üzerindeki kalifikasyonları başlıyor. Prototiplerimiz hazır, yer altı atış poligonunda ilk atış testlerini başarıyla tamamladık. Yakın süreçte hava testleri sonrasında HÜRKUŞ-C altında görmeye başlayacağız." dedi.

TRMEKATRONİK ve Sarsılmaz olarak tanımlanan ihtiyacın altını doldurduklarını ancak bu podun helikopterlerde de kullanılabileceğini vurgulayan Özyılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün ihtiyaç olan 12,7 milimetrenin yerine daha hızlı atım yapabilen 20'lik bir çözüm üretirsek farklı uçak platformlarının gövdeleri altına da bu topları yerleştirebiliriz. Dünyada bu seviyeye çıkmış, bu detayda, teknolojide üretim yapan üretici sayısı çok az. TRMEKATRONİK, Sarsılmaz , TUSAŞ bu başarının altına imza atıyor. Böylelikle dünyada gerektiğinde birbirine teknoloji vermeyen, verdiğinde de para kazanan, ülkesine ihracat karşılığı dolar kazandıran ülkeler arasına giriyoruz. Bu bizim için bir onur."

- DAHA HAFİF, DAHA HIZLI



Sarsılmaz tarafından geliştirilen ve tüm teknik veri paketini şirketin sağladığı ağır makineli tüfek SAR 127 MT, hem tam otomatik olarak çalışabiliyor hem de tek tek atış yapabiliyor.

Uzaktan komutalı silah sistemlerine entegre edilebilen SAR 127 MT, ayrıca gerekli ara yüz bağlantıları yapılarak kara, deniz ve hava araçlarına da takılabiliyor.

Kalifikasyon testleri tamamlanan 12,7x99 milimetre ağır makineli tüfeğin hızlı namlu değiştirme sistemine sahip kara versiyonu, tüm zırhlı kara araçlarında ve platformlarda kullanılabilecek.

Sarsılmaz tarafından çalışmalarına devam edilen hava versiyonu ise hızlı soğuma unsurları ile donatılmış sabit namlulu ve hafifletilmiş iç parçalar ile kara versiyonuna göre daha yüksek atım adedine sahip olacak.

Sarsılmaz -TUSAŞ ortaklığında kurulan TRMEKATRONİK tarafından geliştirilen bir pod içerisine yerleştirilen hava versiyonu, HÜRKUŞ-C uçaklarının kanat altına yerleştirilecek.

Sarsılmaz ve TRMEKATRONİK bünyesinde tasarım doğrulama testleri başarıyla tamamlanan sistem, gerektiğinde her türlü hava aracında ve deniz platformlarında kullanılabilecek. Yaklaşık 38 kilogram ağırlığındaki silahın, üç ayaklı sehpa ile kullanıldığında bölge hedefleri için etkili menzili 1830 metreye ulaşıyor.