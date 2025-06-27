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Savunma

HÜRKUŞ'ların mirası nesiller boyu yaşatılıyor! TUSAŞ'tan ilham veren kutlama

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 52. kuruluş yıl dönümünü anlam dolu bir mesaj ve özel bir video ile kutladı. Videoda, geride kalan yarım asrı aşan emeği ve geleceğe dönük vizyon sosyal medya kullanıcılarına aktarıldı.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2025 Cuma 18:31 - Güncelleme:
HÜRKUŞ'ların mirası nesiller boyu yaşatılıyor! TUSAŞ'tan ilham veren kutlama
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Türkiye'nin milli gururu TUSAŞ, kuruluşunun 52'nci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "'Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar' dedik. Bugün, yalnızca bir takvim yaprağını değil; yarım asrı aşan bir inancı, emeği ve azmi kutluyoruz" denildi.

Paylaşımda ayrıca, "Gökyüzünü arşınlayan her kanatta, gece gündüz demeden ter döken mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, yol arkadaşlarımızın izi ve aziz milletimizin duası var. Gökyüzünde süzülen her projede, bu topraklara duyduğumuz sevdanın, cennet vatanımıza olan borcumuzun imzası var" ifadeleri kullanıldı.

"Birlikte büyüdük, birlikte güçlendik. Ve şimdi, 'Türkiye Yüzyılı'nda Türk havacılığının altın çağında istikbale doğru hiç durmadan kanatlanmaya devam ediyoruz" denilen paylaşımda son olarak, "Milletimizin TUSAŞ'ı 52 yaşında. Nice yıllara, Nice başarılara, nice zirvelere" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, TUSAŞ'ın 52'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin hazırlanan bir video da yer aldı.

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