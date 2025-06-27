Türkiye'nin milli gururu TUSAŞ, kuruluşunun 52'nci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "'Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar' dedik. Bugün, yalnızca bir takvim yaprağını değil; yarım asrı aşan bir inancı, emeği ve azmi kutluyoruz" denildi.

Paylaşımda ayrıca, "Gökyüzünü arşınlayan her kanatta, gece gündüz demeden ter döken mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, yol arkadaşlarımızın izi ve aziz milletimizin duası var. Gökyüzünde süzülen her projede, bu topraklara duyduğumuz sevdanın, cennet vatanımıza olan borcumuzun imzası var" ifadeleri kullanıldı.

Bir çiçekle bahar olmaz,

Ama her bahar bir çiçekle başlar dedik...



Bugün, yalnızca bir takvim yaprağını değil; yarım asrı aşan bir inancı, emeği ve azmi kutluyoruz.



Gökyüzünü arşınlayan her kanatta, gece gündüz demeden ter döken mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, yol... pic.twitter.com/DkZPDAgzeL — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) June 27, 2025

"Birlikte büyüdük, birlikte güçlendik. Ve şimdi, 'Türkiye Yüzyılı'nda Türk havacılığının altın çağında istikbale doğru hiç durmadan kanatlanmaya devam ediyoruz" denilen paylaşımda son olarak, "Milletimizin TUSAŞ'ı 52 yaşında. Nice yıllara, Nice başarılara, nice zirvelere" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, TUSAŞ'ın 52'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin hazırlanan bir video da yer aldı.

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