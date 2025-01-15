Hürkuş'un pilotu cevapladı: Akıllıca davranmalısınız

Türkiye'nin ilk deneyimsel test pilotu Murat Özpala, üniversite öğrencileriyle buluşarak onlara ilham verdi. Pilotluk hayali 5 yaşındayken başlayan Murat Özpala, 2013 yılında adını Vecihi Hürkuş'tan alan Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı Hürkuş'un test pilotluğunu yaparak gerçekleştirdiği hayalini anlattı.

TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, ilk Türk uçak üreticisi Vecihi Hürkuş'tan ilham alan ve TUSAŞ tarafından üretilen Hürkuş temel eğitim uçağının çalışmalarına katkı sağladı. Babasının kendisine 5 yaşındayken aldığı oyuncak uçak sayesinde pilot olma hayaliyle büyüyen Özpala, 29 Ağustos 2013'te Hürkuş'u ilk kez havalandırmanın gururunu yaşadı. O günü anlatan Özpala, "İlk uçuşu tamamladıktan sonra Vecihi Hürkuş'un kızı Gönül Hürkuş bana çiçek getirdi. 'Allah beni bugünü göreyim diye yaşattı, artık babama kavuşabilirim' dedi. Bu çok kıymetli bir şey. O gün benim için unutulmaz bir gündü" dedi.

"HÜRKUŞ'UN ARKASINDA MÜTHİŞ BİR HİKAYE VAR"

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solotürk'ün eğitmenliğini yaparak birçok pilot yetiştiren Türkiye'nin ilk Murat Özpala, "Hürkuş bize çok şey öğretti. Ürettiği güç itibariyle Hürkuş ciddi anlamda yüksek performanslı bir uçak. Birçok jet muadiliyle yarışır. 2006 yılında ben Hürkuş'u ilk uçuran kişi olmak istediğimi söylemiştim. Sonrasında ayda iki, üç defa Ankara'ya TUSAŞ'a gidip uçak projesinin çalışmalarına destek oluyordum. O zamandan beri mücadele verdim. Kağıt üzerinde bir çizim bile olmayan Hürkuş'u 7 yıl sonra ben uçurdum. O uçuşu yaparken hissettiklerimi anlatacak kelime bulamıyorum. Herhangi bir uçak deyip geçmeyin, arkasında müthiş bir hikaye var" şeklinde konuştu.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Pilot olmayı çok küçük yaşlardan beri istediğini söyleyen Özpala, "Üsteğmen olan dayım bizim eve bir bayram tebriği göndermişti. Gönderdiği fotoğrafta 308 numaralı bir F4 uçağının önünde duruyordu. 10 yaşında o fotoğrafı görür görmez, 'Ben de dayım gibi o uçağı uçuracağım' dedim ve kendime hedef koydum. 15 sene sonra 1996'da 308 numaralı aynı uçak ve aynı filoda teğmen rütbesiyle aynı fotoğrafı çektirdim ve dayıma gönderdim. Geriye dönüp baktığımda 'Vay be' dedirtiyor" diye konuştu.

"İSTEDİĞİNİZ ŞEYLERİ ÖNCE ZİHNİNİZDE OLUŞTURUN"

Yaşar Üniversitesinde gençlere önerilerde bulunan Özpala, şunları söyledi: "Rol modellere, tecrübelere, hataları görmeye ihtiyacınız var. Bütün hayatları yaşayamazsınız, bütün kitapları okuyamazsınız. Hayat sınırlı, zamanımız ve imkanlarımız sınırlı. Akıllıca davranıp o sınırlılıklar içinde bir şeyleri, sınırsız hayal edebilme kabiliyetinizle önce zihninizde oluşturun. Zihninizde bir vizyon olarak belirlemediğiniz, hayalini kurmadığınız bir şeye nasıl kavuşabilirsiniz ki? Atatürk benim bir numaralı rol modelim. İyi ki de böyle bir rol modelim var. Çok istemek, kafaya koymak ve kafaya koyduktan sonra da hayatınıza bu hayale dönük çeki düzen vermek gerekiyor. Ben hayallerimi kitaplarla zenginleştirdim. Bize hayal kurdurabilecek şeyler büyüklerimizin anlattığı hikayeler ve kitaplardı."