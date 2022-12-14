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Savunma

İddialar Yunanistan'ı karıştırdı: F-35'leri Türkiye'ye karşı kullanamayacağız

Yunanistan, ABD'den satın almayı planladığı F-35'leri Türkiye'ye karşı kullanamama riskiyle karşı karşıya. Güney Koreli pilotların F-35'leri aktif edebilmek için ABD'den şifre beklediklerine ilişkin iddiasına atıfta bulunan Yunan basını, F-35'lerin NATO ülkesi olan Türkiye'ye karşı kullanılmasına ABD'nin rıza göstermeyeceğini yazdı.

Star Gazetesi14 Aralık 2022 Çarşamba 10:21 - Güncelleme:
İddialar Yunanistan'ı karıştırdı: F-35'leri Türkiye'ye karşı kullanamayacağız
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Çin merkezli haber sitesinde yer alan F-35 iddiası Yunanistan'da geniş yankı buldu.

Söz konusu haberde Güney Kore Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-35A savaş uçaklarını kullanan Güney Koreli pilotlar tarafından birtakım iddialar yer alıyor.

F-35 savaş uçaklarının ABD'nin sıkı kontrolünde olduğunu söyleyen pilotlar, F-35'leri kullanabilmek için ABD'den şifre beklediklerini öne sürdü.

ABD Hava Kuvvetlerinin LINK-16 veri bağlantısı şifresini göndermediği takdirde önyükleme yapamadıklarını ileri sürdü.

"F-35'ler gerçekten böyle mi?" sorusunu soran Yunan basını, "Bu tür iddiaların güvenilirliği şüpheli olsa da, bunları tümüyle reddetmek mümkün değildir" yorumunda bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerileme dikkat çekilen haberde, Atina hükümetinin 20 adet F-35 için ABD'ye talep mektubu gönderdiği bilgisine yer verildi.

Güney Koreli pilotların iddialarına atıfta bulunan Yunan basını, Türkiye ile Yunanistan arasında muhtemel bir çatışma durumunda Atina'nın sahip olduğu F-35'lerin Türkiye'ye karşı ciddi sınırlamalarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı F-35'lerin kullanılmasına ABD'nin rıza göstermeyeceğini yazan Yunan basını, "Bu nedenle, yukarıda belirtilen sınırlamaların geçerli olması durumunda, F-35'in caydırıcılığa katkısı olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Star Gazetesi

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