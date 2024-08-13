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Savunma

İddialı rakip olarak duyurdular: Türkiye, İsrail'in Demir Kubbesine ''Çelik Kubbe'' ile karşı koyacak

Türkiye'nin İsrail'in Demir Kubbe'sine rakip olabilecek katmanlı hava savunma sistemi geliştirmeyi amaçlayan iddialı bir program başlattığını yazan yabancı bazın, 'Türkiye, İsrail'in Demir Kubbesine 'Çelik Kubbe' Hava Savunma Sistemiyle karşı koyacak' yorumunda bulundu.

Star Gazetesi13 Ağustos 2024 Salı 09:18 - Güncelleme:
İddialı rakip olarak duyurdular: Türkiye, İsrail'in Demir Kubbesine ''Çelik Kubbe'' ile karşı koyacak
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Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan "Çelik Kubbe" Projesi dünyada gündemden düşmüyor.

"TÜRKİYE, İSRAİL'İN DEMİR KUBBESİNE "ÇELİK KUBBE" İLE KARŞI KOYACAK"

Yabancı savunma siteleri "Türkiye, İsrail'in Demir Kubbesine 'Çelik Kubbe' Hava Savunma Sistemiyle karşı koyacak" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin İsrail'in Demir Kubbe'sine rakip olabilecek katmanlı hava savunma sistemi geliştirmeyi amaçlayan iddialı bir program başlattığı duyuruldu.

Haberde, ""Çelik Kubbe" adı verilen sistemin, her yükseklikten ve menzilden gelen tehditleri tespit edip etkisiz hale getirecek yapay zekaya sahip olacağı bildiriliyor. Grafikte ayrıca katmanlı hava savunma sisteminin, T-link adı verilen Türk yapımı bir bileşen aracılığıyla uyduya bağlanacağı da görülüyor. Programda Aselsan'ın yanı sıra Türk savunma sanayi firmaları Rocketsan, SAGE ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu da iş birliği yapacak" ifadeleri kullanıldı.

Kısa ve orta menzilli sistemler de dahil olmak üzere pek çok bileşeninin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunduğu belirtilen haberde, "İsrail'in Demir Kubbesi ile karşılaştırıldığında "Çelik Kubbe"nin dört katmanlı hava savunma sistemine sahip olduğu belirtiliyor: Çok kısa menzilli, kısa menzilli, orta menzilli ve uzun menzilli" denildi.

TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARI "ÇELİK KUBBE"Yİ EŞSİZ YAPACAK

"Çelik Kubbe", Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle "eşsiz" bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak. Bu kapsamda, ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden yararlanılacak. İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.

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