İddiası bile yetti! Yunanistan'da ''KAAN'' depremi: Güç dengesi altüst olur

Savunma sanayiinde attığı adımlarla ses getiren ve stratejik ortaklıklar kuran Türkiye, Orta Doğu, Kafkaslar, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da atılan adımlarla komşu Yunanistan'ı panikletti.

Arap basınının, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN Projesine Mısır'ın dahil olacağına yönelik haberi Yunanistan'da büyük ses getirdi.

Türkiye ve Mısır'ın KAAN konusunda tarihi anlaşmanın eşiğinde olduğunu belirten Yunan basını, Mısır'ın KAAN ilgisini "Yeni bir baş ağrısı" olarak nitelendirdi.

"KAAN" KÜRESEL PROJEYE DÖNÜŞTÜ

KAAN'ın ulusal bir projeden çıktığını küresel bir iş birliğine döndüğünü yazan Yunan basını, Mısır'ın muhtemel bir KAAN anlaşmasına imza atmasının Yunanistan için ne anlama geldiğini analiz etti.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte attığı adımlar ve yaptığı ortaklık ve işbirliği anlaşmalarıyla stratejik dengeleri değiştirerek güç merkezi haline geldiği aktarıldı.

Mısır hükümetiyle yakın ilişkiler kuran Ankara'nın aynı zamanda Libya'da her iki tarafla da ilişkilerini güçlendirerek diplomatik bağları yeniden kurduğuna dikkat çekildi.

MİÇOTAKİS'E YAYLIM ATEŞİ: İZLEMEKLE YETİNİYOR

Yunan muhalefeti, Mısır'ın Türkiye'ye giderek daha fazla yakınlaşması üzerinden Miçotakis hükümetini pasif kalmakla ve Yunanistan'ın çıkarlarını koruyamamakla suçladı.

"CİDDİ SONUÇLARI OLUR" UYARISI

Türkiye ile Mısır arasında imzalanması beklenen stratejik ortaklık anlaşmasının Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştireceğine ve Yunanistan için ciddi sonuçlar doğuracağına işaret edildi.

PASOK-Değişim Hareketi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Dimitris Mantzos, yaptığı açıklamada, "Mısır ve Türkiye hükümetleri arasında askeri alanda işbirliğine ilişkin yakın zamanda varılacak bir anlaşma ve Kahire'nin KAAN programına katılımına ilişkin haberler yoğun endişe ve kaygıya yol açıyor. Türkiye'nin Mısır'la ikili ilişkilerinin, özellikle savunma sanayi alanında, görünürdeki sıkılaşması, bölgedeki güç dengelerini altüst etme tehlikesini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.