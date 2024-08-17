IDEF 2025 ziyaretçilerini dörtlü yapısıyla ağırlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda gelecek yıl 22-27 Temmuz'da düzenlenecek IDEF 2025'in tanıtım etkinliği İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Bilal Topçu, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, aylardır çalıştıklarını ve tanıtım gününü beklediklerini belirterek, gelecek yıl 22-27 Temmuz tarihlerinde 17'ncisini gerçekleştirecekleri IDEF'in tanıtım toplantısını yaptıklarını söyledi.

IDEF'te birçok yeniliğin olduğunu aktaran Topçu, "Öncelikli olarak İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz, daha önce fuarımız hep Beylikdüzü'ndeydi. Yeni dönemde 2025 yılından itibaren İstanbul merkezine daha yakın olmak için burayı tercih ettik. İstanbul Fuar Merkezi'nin yenilenen binalarıyla birlikte yeni konseptimizde farklı lokasyonları da fuarımıza ekleme kararı aldık. Bunlardan en önemlisi Atatürk Havalimanı. Havalimanındaki C terminalini ve apron alanını fuarımız için tahsis ettik." diye konuştu.

- "ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BÜYÜK TÖREN VE ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"



Topçu, Atatürk Havalimanı'nda büyük tören ve etkinlikler gerçekleştireceklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Havalimanında stant alanları da olacak. Savunma sanayi ürünlerimiz, özellikle yerli ve milli şirketlerimizin ürünleri boy gösteriyorlar. Çok büyük ürünlerimiz de var ama bunlar fuarda statik olarak sergileniyor. Biz artık bunları dinamik bir şekilde sergilemek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, yabancı devlet başkanları, başbakanları, savunma bakanları, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları ve tüm yabancı heyetlerle Türkiye'deki kurum ve kuruluşların temsilcileriyle birlikte güzel bir açılış töreni düşünüyoruz. Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız geçit töreniyle hareket halinde kara araçlarını sergileyeceğiz. Gökyüzünde insansız hava araçlarımız, yine şirketlerimizin ürettiği hava platformları, helikopterlerimiz ve uçaklarımız geçiş yapacaklar."

Türk Silahlı Kuvvetlerinden komutanların hazırladığı gösterilerin sergileneceğini anlatan Topçu, "Askerimizin kabiliyetlerini orada görebileceğiz. Canlı bağlantılarla bir diğer lokasyonumuz olan Ataköy Marina'ya bağlanacağız. Orada gemilerimizden canlı yayınları da açılış töreninde kıymetli heyet üyelerine izleteceğiz." ifadesini kullandı.

- FUARIN 2 GÜNÜ KAYIT YAPAN VATANDAŞLARA AÇIK OLACAK



Topçu, WOW Kongre Merkezi'nin de dördüncü lokasyonları olduğunu belirterek, "İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi ile fuarımızın dörtlü bir yapısı olacak. IDEF katılımcı sayısıyla 2023'te dünyanın en büyük üçüncü fuarı olmuştu. 2025'te bu başarılarımızı daha da ileri bir noktaya getirmek istiyoruz." dedi.

IDEF'i 4 günden 6 güne çıkardıklarına işaret eden Topçu, geçen yıllarda sadece katılımcılara ve heyetlere açık olan fuarı gelecek yıl 2 gün, kayıt yapan vatandaşların da ziyaret edebileceğini söyledi.

Topçu, firmaların fuarda daha rahat etmesi için birçok farklı imkanı, tanıtım alanlarını anlattıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basın mensuplarımıza yönelik fuarda alanlarımız olacak, daha rahat çalışabilecekleri ortamlar hazırlıyoruz. Startuplara, üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarımız olacak. Tüm paydaşlarımızla birlikte Milli Savunma Bakanlığımızın liderliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığımızla beraber vakfımız bu organizasyonu yıllardır yapıyor. Yeni organizatör, yeni yer ve yeni konseptiyle 2025'ten itibaren yepyeni bambaşka bir IDEF olacak. İnşallah ülkemize, savunma sanayimize hayırlı olur."

- "YABANCI KATILIMCI TARAFINDA DAHA İDDİALI, DAHA BÜYÜK BİR IDEF OLACAK"



Savunma Sanayii Başkanlığının bu dönemdeki en büyük hedefinin ihracatı artırmak olduğunu ve bu konuda çok yoğun bir çalışıldığını anlatan Topçu, "Savunma Sanayii Başkanımız başta olmak üzere vakıf şirketlerimizden her gün neredeyse yurt dışına bir ekibimizin, arkadaşlarımızın katılımıyla ihracat amaçlı gezi ve teknik ziyaretler oluyor. Biz de IDEF'te sadece büyüyen Türk savunma sanayisini sergilemek değil uluslararası savunma sanayi fuarı olduğu için yabancı ülkelerin pavyonlarına ev sahipliği yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Topçu, IDEF 2025'te fuar alanını büyüttüklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD'den Malezya'ya, İngiltere'den Suudi Arabistan'a kadar farklı ülkelerin pavyonlarına IDEF'te yer açmak istiyoruz. Bununla ilgili yurt dışındaki fuarlara gittik. Geçtiğimiz aylarda Malezya'daydık, Paris'teydik, Londra'daydık. Burada uluslararası görüşmelerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl fuarda birçok ülke pavyonunu da göreceğiz. Bu konuda Savunma Sanayii Başkanımız ve Bakanlığımız, komutanlarımız mevkidaşlarını fuara davet ediyorlar. Yabancı katılımcı tarafında da daha iddialı, daha büyük bir IDEF olacak."