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Savunma

İdlib'de Esed rejimini ''Koral'' kör etti

Elektronik Harp Sistemi Koral, İdlib'de Mehmetçiğin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatında önemli rol oynuyor. Koral, hedefin haberleşmesini keserek, elektronik olarak kör ediyor.

02 Mart 2020 Pazartesi08:48 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 08:51

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef ülke radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatında önemli görev yapıyor.

Koral, Suriye hava sahasında köreltme yaptı ve rejim hedefleri ateş altına alındı.

Hedefi takip ediyor, düşman silahlarını etkisiz hale getiriyor

Bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşan Koral, askeri araçlara entegre ediliyor, geniş bir frekans bandında çalışabiliyor.

200 kilometreye kadar etkili olabilen Koral, hedefi sıkı bir şekilde takip ediyor, düşman unsurların silahlarını etkisiz hale getiriyor. Ayrıca, modern teknoloji ile haberleşip bilgi almalarını engelliyor.

Helikopterlerin konum belirleme ve telsiz sistemlerini karıştırıyor

Helikopterlerin kullandığı konum belirleme ve telsiz sistemlerini karıştırabiliyor.

Tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların cep telefonu ve internet üzerinden patlatılmasının da önüne geçiyor.  (TRT Haber)

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