İHA BOYGA'ya kardeş ülkelerden yoğun talep! İlk ihracatını gerçekleştirdi

Türk savunma sanayiinde milli ve yenilikçi sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Türkiye'de öncüsü olduğu taktik mini İHA alanında, önemli bir ihracat başarısı daha yakaladı.

STM mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı (İHA) BOYGA, ilk ihracat başarısına imza attı. BOYGA'nın Türkiye'den sonraki ilk uluslararası kullanıcısı, Afrika kıtasından bir ülke oldu. BOYGA'nın ilk ihracatına yönelik sözleşme imzalandı ve teslimatlar 2024 yılı içerisinde tamamlanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2022 yılında envanterine giren BOYGA, terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar ve uluslarararı tatbikatlarda aktif olarak görev alıyor. BOYGA son olarak, EFES-2024 Tatbikatı'nda görev almış ve belirlenen hedefleri tam isabetle vurmuştu.

GÜLERYÜZ: İHA AİLEMİZİN TÜM ÜYELERİ İHRACAT BAŞARISI YAKALADI



STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Mehmetçiğin ihtiyacı için STM'nin ileri mühendislik kabiliyetleri ile geliştirdiği Taktik Mini İHA ailesinin uluslararası arenada da öncü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Döner kanatlı milli vurucu İHA'mız KARGU'yu 2018'de TSK envanterine kattık ve bugüne kadar 10'dan fazla ülkeye ihraç ettik. Ardından ailemizin gözcü üyesi TOGAN'ı iki yıl önce Ordumuzun hizmetine sunduk akabinde, iki Afrika ülkesine ihracatını gerçekleştirdik. Son olarak sabit kanatlı vurucu İHA'mız ALPAGU'nun da 2023'te ilk ihracatına imza attık. Tüm bu başarılardan sonra, Ordumuzun envanterine kazandırdığımız BOYGA'nın da ilk uluslararası satışını bir Afrika ülkesine yapmış bulunuyoruz. Böylece geliştirdiğimiz, sahada kendini başarıyla kanıtlayan taktik mini İHA ailemizin tüm üyelerini ihraç ederek önemli bir başarı sağladık. Sahada sürpriz etki yaratan ve etkili olan İHA'larımızın yeni ihracatları için görüşmelerimiz de sürüyor. Ordumuz başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin taleplerini de karşılamak için mini İHA alanındaki üretim kapasitemizi de artırdık."

"BOYGA, MİLLİ YAZILIMI VE ÖZEL MÜHİMMATI İLE SAHADA AVANTAJ SAĞLIYOR"



BOYGA'nın özelliklerine değinen Güleryüz, "Ukrayna-Rusya savaşı özellikle bu dronların ve mühimmat bırakabilen İHA'ların sahada ne kadar oyun değiştirici bir unsur olduğunu bir kez daha gösterdi. BOYGA, milli ve özgün yazılımı, özel olarak geliştirilmiş mühimmatı ve kestirim algoritması ile kullanıcılara sahada ciddi bir avantaj sağlıyor. Yüksek irtifalardan, hedefleri tam hassasiyetle vurabilen BOYGA, bu sayede düşman tarafından tespit edilmesi güç" ifadelerine yer verdi.

GÖKYÜZÜNDE BOYGA VARSA, DÜŞMANA RAHAT YOK



STM'nin taktik mini İHA ürün ailesinin üyesi BOYGA, üzerinde taşıdığı özelleştirilmiş 81 mm havan mühimmatını, geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine tam isabetle bırakıyor. Terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamında etkin bir şekilde kullanılabilecek BOYGA, havan mühimmatı ile 30 dakika havada kalma süresine sahip. 3000 metre (MSL) maksimum uçuş irtifasına erişebilen BOYGA platformu, 10 kilometre menzilde görev yapmasının yanı sıra 17 kg ağırlıkla tek bir er tarafından taşınabiliyor. Mühimmat sistemi entegrasyonu ise MKE iş birliğinde gerçekleştiriliyor.