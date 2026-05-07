  • İHA tehditlerine yerli ve milli çözüm: SSB ile HAVELSAN arasında imzalar atıldı
Savunma

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile HAVELSAN Teknoloji Radar (HTR) arasında SAHA 2026'da Olay Tabanlı Görüntüleme Özellikli Okuma Devresi ve Görüntüleme Birimi (OLAY) Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 14:26 - Güncelleme:
İHA tehditlerine yerli ve milli çözüm: SSB ile HAVELSAN arasında imzalar atıldı
SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında düzenlenen imza töreninde HTR'nin ana yükleniciliğinde hayata geçirilecek proje, insansız hava araçları ve FPV dronların tespiti, takibi ve sınıflandırılmasına yönelik yerli çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

YENİ NESİL TEHDİTLER VE İHA ALGILAMADA YERLİ ÇÖZÜM

Yeni nesil tehditlerin hız kazandığı günümüzde, insansız hava araçlarının çevik manevraları geleneksel sistemlerin tepki süresini zorluyor.

Bu ihtiyaca yanıt olarak geliştirilen OLAY Projesi, sahadaki değişimleri düşük gecikmeyle analiz ederek hızlı ve güvenilir görsel doğrulama sağlamayı hedefliyor. Proje, mevcut algılama ve karar destek sistemleriyle entegre çalışarak daha etkin ve güçlü bir altyapı sunmayı amaçlıyor.

İmza töreninde projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan HTR Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Bayar, OLAY Projesi'nin değişen tehdit ortamına karşı yerli ve milli çözümler geliştirme kapasitesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu vurguladı.

HTR Genel Müdürü Mustafa Özçelik ise sistemin milli yazılımlarla destekleneceğini belirterek, tehditlerin daha hızlı tespit edilmesi, doğrulanması ve operatöre anlamlı veriye dönüştürülerek aktarılması açısından güçlü bir mühendislik altyapısı oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

