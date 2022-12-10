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Savunma

İHA, uçak, helikopter... Türkiye Cumhuriyeti'nin izni olmadan Türk hava sahasında uçuramayacaklar

Yabancı silahlı kuvvetlere ait gemilerin Türk limanlarını ziyaretine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, yabancı silahlı kuvvetlere bağlı gemiler, bünyesindeki uçak ve helikopterler gibi insansız hava araçlarını da Türkiye Cumhuriyeti'nin izni olmadan Türk hava sahasında uçuramayacak.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 14:09 - Güncelleme:
İHA, uçak, helikopter... Türkiye Cumhuriyeti'nin izni olmadan Türk hava sahasında uçuramayacaklar
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Yabancı silahlı kuvvetlere bağlı gemiler, bünyesindeki uçak ve helikopterler gibi insansız hava araçlarını (İHA) da Türkiye Cumhuriyeti'nin izni olmadan Türk hava sahasında uçuramayacak.

"Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Türk iç suları ve limanlarını ziyaret etmek için izin alan yabancı silahlı kuvvetlere ait gemilerin bünyesinde bulunan uçak ve helikopterlerin yanı sıra İHA'lar da hava yolu ile Türk hava sahasına giremeyecek. Yabancı silahlı kuvvetlere bağlı gemiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin izni olmadan bünyesindeki uçak ve helikopterler gibi İHA'ları da Türk hava sahasında uçuramayacak.

Yabancı silahlı kuvvetlere bağlı gemilerin Türk iç suları ve limanlarında bulundukları süreçte gemideki dalgıç ve kurbağa adamlar da her ne amaçla olursa olsun dalış yapamayacak. Ancak acil karantina kontrolü veya geminin tamirini gerektiren hallerde Türk makamlarınca verilecek izinle Türk dalış personelinin refakatiyle dalış yapılabilecek.

Yönetmeliğe göre yabancı silahlı kuvvetlere bağlı gemiler, Türk iç suları veya limanlarına 5 mil kala, ilgili telsiz devrelerinden yetkili makamlara geminin adını ve mevkiini belirten rapor verecek.

Yabancı silahlı kuvvetlere bağlı gemilerin Türk iç suları ve limanlarına yapacakları ziyaretler için belirlenen 3 başlığa yeni 2 başlık eklendi. "Resmi", "Gayrıresmi" ve "Olağan" ziyaretlerin yanında yeni yönetmeliğe göre "Acil Durum" ve "Makam" ziyaretleri de yapılabilecek.

  • Türk hava sahası
  • Yabancı silahlı kuvvetler
  • gemi

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