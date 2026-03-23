23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
  • İHA ve dron tehditlerine yerli kalkan! Hava savunma sistemi TOLGA'dan güç gösterisi
Savunma

İHA ve dron tehditlerine yerli kalkan! Hava savunma sistemi TOLGA'dan güç gösterisi

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), TOLGA yakın hava savunma sisteminin İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği görüntüleri paylaştı. Paylaşımda 'MKE TOLGA, 10 kilometre altı alçak irtifa katmanında etkili, basit ve ucuz bir çözüm sunar' ifadelerine yer verildi.

CANSU YÜCEL23 Mart 2026 Pazartesi 22:41
MKE'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MKE TOLGA: Hava savunma mimarisinin 'yakın' gücü. Mini ve mikro İHA'lar ile kamikaze dron tehditlerine karşı geliştirilen MKE TOLGA, 10 kilometre altı alçak irtifa katmanında etkili, basit ve ucuz bir çözüm sunar" denildi.

Paylaşımda, MKE TOLGA'nın İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği görüntülere de yer verildi.

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR İLE ÜRETİLMEKTE

"Çelik kubbe" hava savunma mimarisinde, 3 bin metre ve altındaki katmanın korunması için oluşturulan TOLGA yakın hava savunma sistemi tamamen yerli ve milli imkanlar ile üretilmektedir.

Kara birliklerinin korunması, kritik tesis muhafazası, hareketli konvoy koruma görevleri, üs/yerleşke savunması ve deniz platformu korumasına yönelik geliştirilen MKE TOLGA iki farklı senaryoda başarı göstermektedir.

'Soft-kill' senaryosuna göre, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan düşman dronu, mobil radar istasyonu ile tespit edildikten sonra 'jammer' vasıtasıyla sistemi karıştırılarak etkisiz hale getirebiliyor.

TAM İSABETLE VURABİLİYOR

'Hard-kill' senaryolarında ise sistemde yer alan iki sabit 12.7 mm, araç üzeri monte döner namlulu 12.7 mm ve 20 mm silah sistemleri ile belirlenen dron ve sabit kanatlı insansız hava araçları, yine MKE tarafından geliştirilen anti-dron mühimmatı ile tam isabetle vurabiliyor.

Sistemde yer alan silahlar için özel olarak üretilen ve hedefe yaklaştığında patlayarak parçacıklara ayrılan MKE Tolga Mühimmatları ile her bir bileşeni MKE tarafından üretilen; elektronik karıştırma, anti-dron mühimmatı, farklı çap ve kalibrede silahlarıyla tespit, takip ve imha yeteneklerini bünyesinde barındıran MKE TOLGA YHSS komuta kontrol sistemi dahil komple bir sistem çözümü sunarak:

Takip ve izleme yapabilen mobil radar istasyonu, elektro-optik sistem ve jammer ile 10.000 metre

35 mm Tolga Silah Sistemi ile 3.000 metre

20 mm Tolga Silah Sistemi ile 1.000 metre

12.7 mm Tolga Silah Sistemleri ile 300 metreye kadar düşman dron ve hava hedeflerini imha ederek koruma sağlar!

