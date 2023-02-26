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Savunma

İHA'lar deprem bölgesinde! TSK yeni görüntüleri paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait İnsansız Hava Araçları (İHA) deprem bölgesinde gündüz demeden faaliyetlerini icra ediyor.

IHA26 Şubat 2023 Pazar 12:26 - Güncelleme:
İHA'lar deprem bölgesinde! TSK yeni görüntüleri paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, deprem bölgesinde faaliyet gösteren İHA'ların çektiği görüntüler paylaşıldı.

İHA'LAR DEPREM BÖLGESİNDE! TSK YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Paylaşımda "Yaralarımızı sarmak için deprem bölgesindeki çalışmalara havadan da aralıksız destek sağlıyoruz. Mehmetçiklerimiz asayişe destek için sokak sokak devriye atarken, İHA'larımız da gece-gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki her türlü çalışmaya katkı sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

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