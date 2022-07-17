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Savunma

İHA'ları Şahin gibi avlıyor! İsmail Demir müjdeyi verdi

ASELSAN'ın geliştirdiği 'İHA avcısı' Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Mini/Mikro İHA'ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi. Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek.' dedi.

AA17 Temmuz 2022 Pazar 12:29 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter üzerinden mini/mikro İHA'ların imhası için geliştirilen Şahin Fiziksel İmha Sistemi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

Mini-mikro İHA'ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi'nin ilk kez envantere girdiğini bildiren Demir, "Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun." bilgisini verdi.

- HEDEFE YÖNELİK BALİSTİK HESAPLAMA YAPABİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ŞAHİN sisteminin kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere kazandırıldı.

Döner kanatlı ve sabit kanatlı mini-mikro İHA, maket uçak tehditlerinin imha edilmesine yönelik geliştirilen ŞAHİN, radardan bildirilen konuma yönlenme (angajman) sağlayarak hedef takibi ve hedefe yönelik balistik hesaplama yapabiliyor.

Sistem, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Bununla birlikte, çekilebilir römork üzerinde bulunan ve modüler sistem mimarisine sahip olan ŞAHİN sistemi kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip.

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