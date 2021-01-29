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Savunma

İHA'larımızın kritik mühimmatı! MAM-L desteği devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş hassasiyetine sahip MAM-L mühimmatının teslimatının hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

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29 Ocak 2021 Cuma 13:05 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 13:06
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden MAM-L mühimmatlarına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Demir, yaptığı paylaşımda “Teslimatlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Güvenlik güçlerimize sahada büyük katkı sağlayan MAM-L mühimmatımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik.” İfadelerini kullandı.

Roketsan tarafından tasarlanan MAM-L Mini Akıllı Mühimmat, düşük ağırlığı ile insansız hava araçları (İHA), hafif taarruz uçakları ve ağırlığın kritik olduğu hava-yer görevlerine yönelik geliştirilmiştir. MAM-L, sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çap 160 mm

Uzunluk 1 m

Ağırlık 22 kg

Menzil 8 km (Opsiyonel Ataletsel Navigasyon Sistemi/Küresel Konumlama Sistemi özelliği ile 14 km)

Arayıcı Başlık Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlık

Harp Başlığı Tipi Reaktif Zırhlara Karşı Etkili Tandem

Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkili

Termobarik

Tapa Tipi Çarpma

Yaklaşma

Platformlar İHA

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