03 Eylül 2020 Perşembe 18:12 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 18:33

Eurasian Times'a göre Hindistan, ABD’nin F-35'ini Fransız Rafael'e tercih edebilir. ABD, BAE'ye F-35 satmayı düşünmeye başladığında, bu tartışma Hindistan'da ortaya çıkmaya başladı. Hindistan, Çin ile devam eden gerilimin ortasında beşinci nesil, savaş uçakları görmek isteyebilir.

4.5 nesil Fransız Rafale savaş uçakları güçlü bir uçak olarak biliniyor. Çift motorlu, kanard-delta kanatlı uçak, çok çeşitli silahlarla donatılılıyor ve çok rollü hava- hava, hava satıh taarruz operasyonları ile nükleer caydırıcılık görevleri gerçekleştirmek için ateş gücüne sahiptir.

Bununla birlikte F-35'lerin kullandığı radarda fark edilmeme yeteneğini haiz değil. c4Defence'in haberine göre Hindistan her iki tarafında Pekin ve İslamabad ile iki cephede gerilim yaşıyor ve ABD de Çin'i köşeye sıkıştırmak ve bölgesel müttefiklerini desteklemek istiyor,

2018'de Hindistan medyasında Hindistan Hava Kuvvetlerinin F-35 ile ilgilendiği Lockheed Martin'den F-35'in yetenekleri hakkında bilgi vermesini istediğine dair haberler vardı.