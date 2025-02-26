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Savunma

İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde! Türk ve İspanyol komutanlar birlikte uçuş yaptı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo, 2 HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 22:03 - Güncelleme:
İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde! Türk ve İspanyol komutanlar birlikte uçuş yaptı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin sosyal medya hesabından söz konusu uçuşun videosu paylaşıldı.

Paylaşımda, "İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde. Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan'ın maviliklerinde ay yıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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