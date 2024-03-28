İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3141
  • EURO
    35,0823
  • ALTIN
    2280.74
  • BIST100
    9014.47
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • İki Türk devi gücünü birleştirdi! Türkiye'nin gücüne katkı sağlayacak
Savunma

İki Türk devi gücünü birleştirdi! Türkiye'nin gücüne katkı sağlayacak

Teknopark İstanbul, kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla ASELSAN ortaklığında savunma teknolojilerine odaklanan girişimler için Deepdefence Hızlandırma Programı'nı başlattı.

AA28 Mart 2024 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
İki Türk devi gücünü birleştirdi! Türkiye'nin gücüne katkı sağlayacak
ABONE OL

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Deepdefence, savunma teknolojileri alanında ya da savunma teknolojilerine uyarlanabilecek alanlarda çalışan girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi iş fikirlerinin prototip geliştirme, ticarileşme, büyüme ve globalleşme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Program kapsamında girişimcilere çeşitli eğitimlerin yanı sıra, ASELSAN'ın vereceği teknik mentörlüğü de kapsayan mentörlük desteği, ASELSAN'ın müşteri olabileceği durumlarda ilk müşteri olma ve ürün/prototip doğrulama desteği, laboratuvar ve altyapı desteği, Cube Incubation kuluçka merkezi imkanlarına erişim, kamu hibe programları için danışmanlık, yatırım fonlarına erişim, pazarlama ve tanıtım desteği ile uluslararası hızlandırma programlarına erişim destekleri sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, küresel ölçekte tanınan bir merkez haline gelen Teknopark İstanbul'da, girişimcileri destekleyerek Türkiye'nin savunma teknolojileri alanındaki gücünü artırmasına katkı sağlamak istediklerini belirterek, "ASELSAN gibi bu konuda öncü bir kurum ile girişimcilerimize bu alanda yepyeni ufuklar açacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

  • Cube Incubation
  • Deepdefence Programı
  • Aselsan işbirliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.