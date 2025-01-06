Bangladeş'in Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş tarafından üretilen TULPAR tankı almak için görüşmelere başladığı iddia edildi.

26 adet TULPAR satın almayı planlayan Bangladeş'in Otokar ile süren görüşmeleri neticesinde teslimatların bu yıl yapılmasının beklendiği belirtildi.

TULPAR iddiasını manşetten duyuran yabancı basın, Türkiye'nin anlaşmaya sıcak bakmasının yanı sıra ihale ve teknik tekliflerde de yardımcı olacağı ifade edildi.

Haberde Bangladeş ile sık sık gerilim yaşayan Hindistan'ın anlaşmayı durdurmak için Türkiye'ye yakınlaşmaya çalıştığı ileri sürüldü.

BANGLADEŞ'İN TB2'LERİ HİNDİSTAN'DA SES GETİRDİ

Bangladeş'in satın aldığı Bayraktar TB2 İHA'ları sınıra konuşlandırması Hindistan'ı alarma geçirmişti.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaleti yakınlarına konuşlandırıldığı iddia edilen TB2'lere karşı Bangladeş sınırındaki gözetimi yoğunlaştırdığı kaydedilmişti.

Adı açıklanmayan kıdemli bir Hint istihbarat görevlisi "Hindistan sınırlarına yakın gelişmiş İHA konuşlandırılması daha fazla dikkat gerektiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

HİNDİSTAN-BANGLADEŞ GERİLİMİ

Bangladeş'teki gelişmeler Hindistan'da önemli yer tutuyor. Hindistan ve Bangladeş, yaklaşık 4 bin 100 kilometre mesafe ile dünyanın en uzun kara sınırlarından birini paylaşıyor. Nüfusu 171 milyonu aşan Bangladeş'te 13 milyondan fazla Hindu'nun yaşadığı düşünülüyor.