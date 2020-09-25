star.com.tr 25 Eylül 2020 Cuma 23:14 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 23:24

Norveç, Soğuk Savaş döneminde ABD'den 300 adet savaş uçağı ve 8 bin askeri aracı ücretsiz olarak teslim almıştı. 1950'lerden 1966 yılına kadar Norveç'e yapılan ABD askeri yardımının toplam miktarı 8,7 milyar dolara ulaştı.

1950'de ABD ile Norveç arasında anlaşma imzalandığında, Norveç öncelikle, 2. Dünya Savaşı'nda harap olan ve dışarıdan silah ve yardıma ihtiyaç duyan Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye çalıştı. ABD için söz konusu askeri yardım Amerikan güvenlik çıkarlarını korumakla ilgiliydi.



Kırmızı Parti lideri Bjørnar Moxnes, ABD ile yakın askeri işbirliğinin, ülkenin komşu bölgelerinde süper güç rekabetine yol açacağı gerekçesiyle Norveç’in güvenlik politikası ve çıkarlarıyla çatışacak değişikliklere yol açacağını savundu. Bunun yanında Moxnes, halkın müzakerelerden gerektiği gibi haberdar edilmediğini vurguladı.

Son yıllarda ABD denizaltılarının liman uğraklarını, ABD Deniz Kuvvetlerinin dönüşümlü olarak varlığını ve çok sayıda ortak tatbikatı içeren ABD ile geniş bir işbirliği içerisinde olan Norveç, aynı zamanda komşularıyla da askeri iş birliğini güçlendiriyor. Norveç, bu haftanın başlarında İsveç ve Finlandiya ile üçlü bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in ifadesiyle “ Rusya'ya bir işaret ” anlamına gelmekte.

Karşılıklı casusluk suçlamaları ve askeri birikim nedeniyle son yıllarda Rusya-Norveç ilişkileri kötüleşti ve karşılıklı güvensizliğe yol açtı.

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