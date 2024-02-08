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Savunma

İki ülkeden savunma işbirliği! Niyet beyanı imzanladı

Japonya ve Kenya hükümetleri, iki ülke arasında savunma işbirliği kurulmasına yönelik niyet beyanı imzaladı.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 19:21 - Güncelleme:
İki ülkeden savunma işbirliği! Niyet beyanı imzanladı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Kenya Devlet Başkanı William Samoei Ruto ile görüşmesinde, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

45 dakika süren görüşmede, Kişida, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu teşvik etmek için Kenya ile yakın işbirliğinin önemini vurguladı.

Kişida ve Ruto, savunma işbirliğinin güçlendirilmesi, Hint-Pasifik ile Afrika'da barış ve istikrara birlikte katkıda bulunulması konusunda fikir birliğine vardı.

Görüşmede, Japonya ve Kenya hükümeti temsilcileri, iki ülke arası savunma alanında işbirliğinin kurulmasına yönelik oluşan "niyet beyanını" imzaladı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kişida, Kenya'yı "demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini paylaşan ülke" olarak nitelendirerek, "İşbirliği her zamankinden önemli." dedi.

Japonya, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun teşvik edilmesinde Hint Okyanusu kıyısındaki Kenya ile çok yönlü işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

KENYA'YA FİNANSMAN, AFRİKA ÜLKELERİNE GIDA GÜVENLİĞİ DESTEĞİ

Resmi Kyodo ajansı haberine göre, iki lider, görüşmede, Kenya'nın borç sorunlarını hafifletmek için şeffaf finansal kalkınmanın önemini vurguladı.

Doğu Asya ülkesi Japonya, Kenya'nın finansal durumunun iyileştirilmesi ile Afrika ülkelerine yönelik gıda güvenliği konularında destek sağlamayı taahhüt etti.

Japon Başbakan Kişida, Mayıs 2023'teki Afrika turunda, Kenya'nın başkenti Nairobi'de Ruto ile bir araya gelmişti.

  • savunma işbirliği
  • Japonya-Kenya
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