Savunma

İki yıl önce gökyüzüne mühür vurdu! Milli Muharip Uçak KAAN'ın gurur günü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, KAAN'ın ilk uçuşunun ikinci yılında yaptığı paylaşımda, Milli Muharip Uçak'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini vurgulayarak teslimat sürecine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

21 Şubat 2026 Cumartesi 12:28
İki yıl önce gökyüzüne mühür vurdu! Milli Muharip Uçak KAAN'ın gurur günü
TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, KAAN'ın Türk havacılık tarihindeki stratejik önemine vurgu yapılırken, projenin milletin azmi ve inancıyla vücut bulduğu ifade edildi.

Paylaşımda, KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği o tarihi günün, Türk milletinin iradesinin gökyüzüyle buluştuğu an olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, gökyüzündeki bağımsızlığımızın simgesi Milli Muharip Uçağımız KAAN, iki yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek tarihimize altın harflerle yazıldı.

NURİ DEMİRAĞ VE VECİHİ HÜRKUŞ'UN HAYALİ GERÇEK OLDU

Açıklamada, KAAN'ın Türkiye'nin havacılık tarihindeki köklü mirasına da atıfta bulunuldu. Savunma sanayiinin öncü isimleri Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş'un ideallerinin bugün KAAN ile hayat bulduğu vurgulanarak, "Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların hayali; milletimizin duasıyla vücut bulan KAAN, kendi kanatlarımızla geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilanıdır." denildi.

TESLİMAT İÇİN ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

TUSAŞ, "Ülkemiz ve aziz milletimiz adına gururla ve onurla, KAAN'ın teslimatı için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz." mesajıyla kararlılık vurgusu yaptı.

Türkiye'nin en büyük teknoloji projelerinden biri olan KAAN, radar görünürlüğü düşük, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş atış sistemleriyle Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

