İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,886
  • EURO
    46,7317
  • ALTIN
    4217.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • İkili görüşmeler süreci hızlandırdı: Türkiye'ye Eurofighter yolu açıldı
Savunma

İkili görüşmeler süreci hızlandırdı: Türkiye'ye Eurofighter yolu açıldı

Alman basını, Berlin ve Ankara arasında yapılan son görüşmeler sonrası Şansölye Friedrich Merz hükümetinin Türkiye'ye planlanan Eurofighter Typhoon savaş uçakları satışının önünü açacağını iddia etti.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK27 Haziran 2025 Cuma 11:17 - Güncelleme:
İkili görüşmeler süreci hızlandırdı: Türkiye'ye Eurofighter yolu açıldı
ABONE OL

Alman basınının hükümet ve savunma sanayii kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki yeni yönetimin silah ihracatında daha esnek bir yaklaşım benimsemeye hazırlandığını aktardı.

Habere göre, bu politika değişikliği, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan önceki koalisyon hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter satışı konusundaki olumsuz tavrından farklılık gösteriyor.

Türkiye, bu yılın başlarında yaklaşık 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebinde bulunmuştu. Uçak, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'nın ortaklığında üretiliyor. Söz konusu satışın gerçekleşebilmesi için tüm ortak ülkelerin ihracat onayı vermesi gerekiyor.

LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Kaynaklar, Almanya'nın satışa onay vermeye yakın olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile gerçekleştirdiği görüşmenin sürece ivme kazandırdığı belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında, Eurofighter meselesine ilişkin İngiltere ve Almanya ile görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Eurofighter konusunu İngiltere ve Almanya ile görüştük. Bu konuda olumlu gelişmeler var. Gelişmeler neticelendiğinde gerekli adımları atacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Eurofighter'ın ana üretici şirketlerinden biri olan ve Alman şirket Airbus Defense and Space, satışın özellikle sanayi açısından önem taşıdığını vurguladı. Şirketin CEO'su Michael Schöllhorn, daha önce Almanya'nın katı ihracat politikalarını eleştirmiş ve müttefik ülkelerle yapılan anlaşmaların önünün açılması çağrısında bulunmuştu.

Alman basınına konuşan üst düzey bir savunma yetkilisi, söz konusu satışın Türkiye'nin Avrupa savunma sistemlerine yeniden entegre olmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Haberde, üyelerden resmi onay gelmemesine rağmen hem Berlin hem de Ankara'dan gelen siyasi sinyallerin satış sürecinin iyi ilerlediğinin de özellikle altı çizildi.

  • Eurofighter Typhoon
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • Friedrich Merz
  • nato

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.