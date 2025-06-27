İkili görüşmeler süreci hızlandırdı: Türkiye'ye Eurofighter yolu açıldı

Alman basınının hükümet ve savunma sanayii kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki yeni yönetimin silah ihracatında daha esnek bir yaklaşım benimsemeye hazırlandığını aktardı.

Habere göre, bu politika değişikliği, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan önceki koalisyon hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter satışı konusundaki olumsuz tavrından farklılık gösteriyor.

Türkiye, bu yılın başlarında yaklaşık 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebinde bulunmuştu. Uçak, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'nın ortaklığında üretiliyor. Söz konusu satışın gerçekleşebilmesi için tüm ortak ülkelerin ihracat onayı vermesi gerekiyor.

Kaynaklar, Almanya'nın satışa onay vermeye yakın olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile gerçekleştirdiği görüşmenin sürece ivme kazandırdığı belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında, Eurofighter meselesine ilişkin İngiltere ve Almanya ile görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Eurofighter konusunu İngiltere ve Almanya ile görüştük. Bu konuda olumlu gelişmeler var. Gelişmeler neticelendiğinde gerekli adımları atacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Eurofighter'ın ana üretici şirketlerinden biri olan ve Alman şirket Airbus Defense and Space, satışın özellikle sanayi açısından önem taşıdığını vurguladı. Şirketin CEO'su Michael Schöllhorn, daha önce Almanya'nın katı ihracat politikalarını eleştirmiş ve müttefik ülkelerle yapılan anlaşmaların önünün açılması çağrısında bulunmuştu.

Alman basınına konuşan üst düzey bir savunma yetkilisi, söz konusu satışın Türkiye'nin Avrupa savunma sistemlerine yeniden entegre olmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Haberde, üyelerden resmi onay gelmemesine rağmen hem Berlin hem de Ankara'dan gelen siyasi sinyallerin satış sürecinin iyi ilerlediğinin de özellikle altı çizildi.